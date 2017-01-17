«مداح» و «کیمیا» مشکلی با هم ندارند

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعه پیوستن «مهدی خدابخشی» به تیم ملی تکواندو جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: این مطلب واقعیت نداشته و خدابخشی تصمیمی برای پیوستن به تیم ملی جمهوری آذربایجان ندارد. چندی پیش با پدر خدابخشی صحبت کردم و این شایعه را تکذیب کرد.
نوذری در ادامه اضافه کرد: وطن، هتل نیست که هر وقت در ارائه خدمات مشکل به وجود آمد آن را ترک کنیم. این حرف بنده متوجه شخص به خصوصی نیست.
رئیس هیئت تکواندو استان البرز با تأکید بر اینکه باید با تمام توان به کشورمان کمک کنیم، گفت: منظورم از این سخن شخص خاصی نیست همه ما به کشورمان مدیون هستیم و باید از جانودل در میدانهای ورزشی تلاش کنیم تا بهترین نتیجه برای سربلندی ایران به دست آید.
وی در بخش دیگری به وضعیت «کیمیا علیزاده» نخستین بانوی ایرانی مدالآور المپیک اشاره کرد و گفت: کیمیا علیزاده در حال فیزیوتراپی است تا هر چه زودتر سلامتی خود را به دست آورد. کیمیا تلاش میکند به مسابقات جهانی تکواندو راه یابد. امید داریم این مهم محقق شود.
چندی است در فضای مجازی و برخی رسانهها به دلخوری پیشآمده میان کیمیا علیزاده و مینو مداح (سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی بانوان) اشاره میشود. نوذری در پاسخ به این سؤال که آیا وی قصد ندارد کیمیا علیزاده و مداح را آشتی دهد گفت: علیزاده و مداح مشکلی باهم ندارند.
رئیس هیئت تکواندوی استان البرز در ادامه تأکید کرد: گاهی اختلافاتی بین استاد و شاگرد پیش میآید. مداح و علیزاده برای همدیگر احترام زیادی قائل هستند. جایگاه مداح قابلاحترام است و باید قدردان زحمات او باشیم.
نوذری درباره انتقاداتی که از «محمد پولادگر» رئیس فدراسیون تکواندو میشود، گفت: پولادگر زحماتش را کشید و اگر تیم نتیجه نگرفته است نباید عملکرد وی زیر سؤال برود.
وی با اشاره به اینکه برخی بحثها فنی است، گفت: بحثهای فنی ربطی به مدیریت ندارد کسانی که از پولادگر انتقاد میکنند از قبل منتظر بودند که تیم ملی نتیجه نگیرند مهماندوست به این خاطر از تیم ملی رفت که پول بیشتری بگیرد و اتفاقاً به هدفش هم رسید.
رئیس هیئت تکواندوی استان البرز اضافه کرد: اگر پولادگر توانسته با تیم ملی جمهوری آذربایجان قهرمان شود دلیل نمیشود که به مربیان وطنی پشت کنیم و بگوییم بهتر از مهماندوست نداریم.
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