اتمام سالن سرپوشیده شش هزار نفری سنندج از اولویت های کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز دوشنبه ۲۷ دی ماه نشست مسئولین استان با مدیرکل طرح و برنامه وزارت ورزش و جوانان در جهت رفع مشکلات پروژه های ورزشی استان کردستان برگزار شد.

در این نشست استاندار کردستان اظهار داشت: سالن سر پوشیده شش هزار نفری به عنوان مهم ترین پروژه نیمه تمام ورزشی می باشد که ساخت و اتمام این سالن از اولویت های این استان به شمار می رود.

عبدالمحمد زاهدی گفت: مدت زمان احداث سالن ورزشی سرپوشیده شش هزار نفری طولانی شده است و این امر در اذهان عمومی مشکلات زیادی را برای مسئولان استان به وجود آورده است.

وی افزود: برای احداث و اتمام سالن شش هزار نفری ۱۰ میلیارد تومان از ماده ۱۸۰ و همچنین شش میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور مصوب شده است.

استاندار کردستان گفت: بهبود فضا ها و اماکن ورزشی یکی از دغدغه‌ ها و اولویت‌های اصلی کردستان است که امید داریم با افتتاح و بهرداری از آن ها سرانه فضای ورزشی در استان ارتقا یابد.

زاهدی به افتتاح پروژه های ورزشی خوبی در کردستان اشاره کرد و گفت، در این چند سال اخیر نزدیک به ۸۰ پروژه ورزشی در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

تلاش برای جذب اعتبار جهت احداث استخر در شهرستان دیواندره

در این نشست نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتظارات جامعه ورزشی و افکار عمومی استان کردستان را برای تکمیل پروژه شش هزار نفری باید درک کرد و احداث آن را در اولویت قرار دهیم.

سید احسن علوی گفت: امید است با اعتبارات مصوب در سال ۹۶ بتوانیم شاهد افتتاح و بهره برداری از سالن شش هزار نفری سنندج باشیم.

وی افزود: یکی دیگر از پروژه های مهم ورزشی در استان استخر دیواندره است که تنها پروژه ی در حال احداث بخش دولتی در این شهرستان می باشد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد، استخر سرپوشیده دیواندره یکی نیازهای اصلی جوانان این شهرستان است که تاکنون از وجود چنین امکانات ورزشی بی بهره مانده اند.

علوی در پایان سخنان خود در این نشست گفت: پیگیری های لازم در خصوص جذب اعتبارات برای استخر سرپوشیده دیواندره را با همت مسئولان استان به صورت ویژه انجام خواهم داد تا در سال ۹۶ نیز این پروژه افتتاح شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان هم گزارشی از وضعیت این پروژه را ارائه کرد و در ادامه وضعیت سایر پرژه های ورزشی نیمه تمام نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.