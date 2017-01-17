سمن ها خلا های موجود در مناطق آسیب پذیر شهر ها را شناسایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، مراسم مدرسه پاک به همت انجمن نوای باران و حمایت معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در مدرسه دخترانه برادران احمدی نایسر برگزار شد.

در این مراسم معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان گفت: سازمان های مردم نهاد تاکنون خلاء های موجود در مناطق آسیب پذیر شهر ها را شناسایی و همیشه در رفع آنها تلاش کرده اند.

هیرش رضایی افزود: ارگان و سازمان ها به تنهایی نمی تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را در مناطق آسیب پذیر شناسایی و رفع کنند اما با ورود سازمان های مردم نهاد این موارد کاهش یابد.

وی به ظرفیت و پتانسیل خوب سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: انجمن نوای باران به عنوان یک بخش غیر دولتی در کنار ارگان ها و ادارات دولتی توانسته است به خوبی در جهت شناسایی و رفع آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه ای سنندج تلاش کند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: معضلات اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی شهر ها را می توان با حمایت و توانمند کردن سازمان های مردم نهاد، آنها را کاهش داد.

رضایی افزود: بر پایی چنین طرح هایی در مناطق حاشیه و پر خطر شهر ها مفید خواهد بود و معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان آمادگی خود را برای کمک و حمایت اعلام می کند.