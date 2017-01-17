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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان؛

سمن ها خلا های موجود در مناطق آسیب پذیر شهر ها را شناسایی می کنند

سمن ها خلا های موجود در مناطق آسیب پذیر شهر ها را شناسایی می کنند

سنندج - معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان گفت: سازمان های مردم نهاد تاکنون خلاء های موجود در مناطق آسیب پذیر شهر ها را شناسایی و همیشه در رفع آنها تلاش کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، مراسم مدرسه پاک به همت انجمن نوای باران و حمایت معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در مدرسه دخترانه برادران احمدی نایسر برگزار شد.

در این مراسم معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان گفت: سازمان های مردم نهاد تاکنون خلاء های موجود در مناطق آسیب پذیر شهر ها را شناسایی و همیشه در رفع آنها تلاش کرده اند.

هیرش رضایی افزود: ارگان و سازمان ها به تنهایی نمی تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را در مناطق آسیب پذیر شناسایی و رفع کنند اما با ورود سازمان های مردم نهاد این موارد کاهش یابد.

وی به ظرفیت و پتانسیل خوب سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: انجمن نوای باران به عنوان یک بخش غیر دولتی در کنار ارگان ها و ادارات دولتی توانسته است به خوبی در جهت شناسایی و رفع آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه ای سنندج تلاش کند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: معضلات اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی شهر ها را می توان با حمایت و توانمند کردن سازمان های مردم نهاد، آنها را کاهش داد.

رضایی افزود: بر پایی چنین طرح هایی در مناطق حاشیه و پر خطر شهر ها مفید خواهد بود و معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان آمادگی خود را برای کمک و حمایت اعلام می کند.

کد مطلب 3879174

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