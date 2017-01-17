افزایش ۱۲ درصدی ورزشکاران بیمه شده همدان در ۹ ماه نخست سال جاری

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه به دنبال در اختیار قرار دادن امکانات لازم برای پیشرفت هرچه بهتر ورزش بانوان استان هستیم، اظهار داشت: بانوانهمدانی طی ۳ سال گذشته با حفظ شئونات اسلامی در عرصههای ملی و بینالمللی حضور پررنگی داشتهاند.
وی افزود: نمونه آن حضور مهلقا جامه بزرگ و زهرا خدابنده لو در المپیک و زهرا نجاتی عارف در پاراالمپیک است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به تشکیل کمیته حمایت از مستعدین حضور در مسابقات آسیایی گفت: تشکیل کمیته حمایت از مستعدین حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو گامی مؤثر در شناسایی و شکوفایی قهرمانان است.
منعم خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای موفق این طرح گامی مؤثر در حمایت از قهرمانان برداشته شود.
وی با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی ورزشکاران بیمه شده همدان در ۹ ماهه سال جاری بیان کرد: هدف اصلی توسعه ورزش همگانی در بین آحاد مردم است و در حال حاضر ۲۳ درصد جمعیت استان در فعالیتهای ورزش همگانی فعالیت میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: همچنین در توسعه ورزش همگانی و مشارکت کردن مردم در ورزش همگانی نسبت به آمار کشوری که ۲۱.۷ درصد است، وضعیت مطلوبتری را در استانهمدان شاهد هستیم.
منعم با اشاره به برگزاری جشنواره استعدادیابی همگانی در همدان گفت: جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی ۱۸ تا ۲۰ اسفندماه به میزبانی استانهمدان برگزار میشود.
وی عنوان کرد: بدون تردید اجرای چنین رویدادی با توجه به کشف استعدادها میتواند موجب گسترش روزافزون فرهنگ همگانی شدن ورزش در کشور و کسب افتخار و ارتقا غرور ملی از طریق شناسایی استعدادها در آینده و در میادین بینالمللی المپیک، جهانی و آسیایی باشد.
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