تجارت مشترک ایران و چین سالانه بیش از ۵۰میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، وان یانگ گو دوشنبه شب در نشست مشترک مسئولان استان مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مرکز سرمایه گذاری جمهوری خلق چین در اراک، اظهار داشت: دوستی چند هزار ساله و اعتماد مشترک میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، موجب همکاری عمیق و ریشه ای میان این دو کشور است.

وی افزود: استان مرکزی در کشور ایران یکی از قطب های مهم صنعت و نیز از جمله مراکز تولیدات نفتی و استخراج معدنی محسوب می شود.

وان یانگ گو بیان کرد: در این استان نیروی انسانی متخصص در بخش های مختلف به فراوانی دیده می شود که هر کدامشان خود یک صنعت به شمار می رود و از نزدیک هنرشان را دیده ام.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین با اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی نزدیک دو کشور ایران و چین بیان داشت: در تاریخ، دوستی چندین هزار ساله ایران و چین و ارتباط بین دو ملت به خوبی و روشنی عنوان و در کتاب های تاریخی مسیر جاده ابریشم بین دو کشور به طور واضح تعریف شده، بنابراین میان ایران و چین یک اتصال ناگسستنی وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس تاریخ، ارتباط نزدیک دو کشور ایران و چین در همه مقاطع از زمان یک اصل بوده و سرمایه گذاری و تجارت مشترک در بازارهای بین المللی میان دو کشور وجود داشته است.

وان یانگ گو اظهار داشت: در کشور چین به بخش خصوصی در اقتصاد و تولید اهمیت زیادی داده می شود و علاوه بر آن، به طور روزانه دسترسی به تکنولوژی و فناوری تولید گامی به جلو می رود.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین ادامه داد: ۷۵درصد از مالکیت های فکری و اسناد مالکیت فکری، ۸۰درصد کار آفرینی ها و ۸۰درصد نیروی کار جمهوری خلق چین مربوط به بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان ساخت: دولت جمهوری خلق چین برای پیشرفت بخش خصوصی قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی تصویب کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین افزود: استان مرکزی از ظرفیت های صنعتی و سرمایه گذاری متعددی برخوردار است که نمایندگان کشور چین در ایران باید برای شناسایی این ظرفیت ها وقت بگذارند تا از این طریق امکان عملیاتی شدن همکاری مشترک و سرمایه گذاری فراهم شود.