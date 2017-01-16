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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱:۲۳

رئیس اتاق بازرگانی چین:

تجارت مشترک ایران و چین سالانه بیش از ۵۰میلیارد دلار است

تجارت مشترک ایران و چین سالانه بیش از ۵۰میلیارد دلار است

اراک- رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین گفت: در حال حاضر تجارت مشترک ایران و چین سالانه بیش از ۵۰میلیارد دلار بوده و سعی بر آن است که طی چند سال آینده این رقم دو برابر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وان یانگ گو دوشنبه شب در نشست مشترک مسئولان استان مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مرکز سرمایه گذاری جمهوری خلق چین در اراک، اظهار داشت: دوستی چند هزار ساله و اعتماد مشترک میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، موجب همکاری عمیق و ریشه ای میان این دو کشور است.

وی افزود: استان مرکزی در کشور ایران یکی از قطب های مهم صنعت و نیز از جمله مراکز تولیدات نفتی و استخراج معدنی محسوب می شود.

وان یانگ گو بیان کرد: در این استان نیروی انسانی متخصص در بخش های مختلف به فراوانی دیده می شود که هر کدامشان خود یک صنعت به شمار می رود و از نزدیک هنرشان را دیده ام.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین با اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی نزدیک دو کشور ایران و چین بیان داشت: در تاریخ، دوستی چندین هزار ساله ایران و چین و ارتباط بین دو ملت به خوبی و روشنی عنوان و در کتاب های تاریخی مسیر جاده ابریشم بین دو کشور به طور واضح تعریف شده، بنابراین میان ایران و چین یک اتصال ناگسستنی وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس تاریخ، ارتباط نزدیک دو کشور ایران و چین در همه مقاطع از زمان یک اصل بوده و سرمایه گذاری و تجارت مشترک در بازارهای بین المللی میان دو کشور وجود داشته است.

وان یانگ گو اظهار داشت: در کشور چین به بخش خصوصی در اقتصاد و تولید اهمیت زیادی داده می شود و علاوه بر آن، به طور روزانه دسترسی به تکنولوژی و فناوری تولید گامی به جلو می رود.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین ادامه داد: ۷۵درصد از مالکیت های فکری و اسناد مالکیت فکری، ۸۰درصد کار آفرینی ها و ۸۰درصد نیروی کار جمهوری خلق چین مربوط به بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان ساخت: دولت جمهوری خلق چین برای پیشرفت بخش خصوصی قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی تصویب کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین افزود: استان مرکزی از ظرفیت های صنعتی و سرمایه گذاری متعددی برخوردار است که نمایندگان کشور چین در ایران باید برای شناسایی این ظرفیت ها وقت بگذارند تا از این طریق امکان عملیاتی شدن همکاری مشترک و سرمایه گذاری فراهم شود.

کد مطلب 3879176

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