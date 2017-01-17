سه گشتی گیرکردستانی دوبنده تیم ملی را درمسابقات جام تختی می پوشند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار می شود.

در این مسابقات در مجموع سه رشته، ۳۶ تیم شامل ۲۳ تیم خارجی و ۱۳ تیم داخلی در سالن شهید بهشتی مشهد با هم به رقابت می پردازند.

با دعوت فدراسیون، سامان عزیزی کشتی گیر فرنگی کار وزن ۸۵ کیلوگرم از کردستان در رقابت های بین المللی جام تختی شرکت می کند.

محمد زارعی و سعید صالحی به ترتیب در اوزان ۸۰ و ۷۰ کیلوگرم در کشتی پهلوانی نمایندگان استان کردستان در این مسابقات می باشند.

سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی از ۳۰ دی ماه تا یکم بهمن ماه با حضور ۳۶ تیم خارجی و داخلی در مشهد برگزار می شود.