اولاند: اتحادیه اروپا به توصیه بیگانگان نیازی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ساندی مونینگ هرالد، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه در واکنش به انتقادات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا از اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه به توصیه های بیگانگان نیازی ندارد.

اولاند پیش از اعطای بالاترین نشان افتخار به «جین هارتلی» سفیر در حالِ کناره گیری آمریکا در فرانسه گفت که «اروپا برای تعقیب روند همکاری فرا آتلانتیکی آمادگی دارد، اما این همکاری مبتنی بر منافع و ارزشهای این اتحادیه خواهد بود». وی در ادامه افزود که «اتحادیه اروپا برای انجام امور خود به توصیه بیگانگان نیازی ندارد».

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا پنج روز پیش از مراسم تحلیف خود در مصاحبه ای با روزنامه «تایمز» چاپ لندن خود را «طرفدار دوآتشه انگلیس» خواند و ضمن حمایت از رأی شهروندان این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، پیش بینی کرد که کشورهای بیشتری از انگلیس سرمشق می گیرند.

ترامپ همچنین گفت که ناتو به دلیل آنکه به حد کفایت علیه حملات تروریستی دفاع نکرده است، منسوخ شده است.

فرانسوا اولاند که ظرف چهار ماه آینده مسند خود را به رهبر جدید فرانسه واگذار خواهد کرد، گفت که شرایط ژئوپلتیک کنونی بدان معناست که اروپا برای تضمین موقعیت خود در جهان به جز تقویت توان دفاعی و اتحاد نظامی خود گزینه دیگری ندارد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت که «این ائتلاف (ناتو) به منظور تقویت ظرفیت و توان اعضای خود برای دفاع دسته جمعی تشکیل شده است و تنها زمانی این ائتلاف منسوخ می شود که تهدیدات، کهنه و منسوخ شده باشند».