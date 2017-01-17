علی ضمیری کامل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجامع هیئتهای ورزشی اظهار داشت: ۱۷ مجمع انتخاباتی و سالیانه باهدف ساماندهی هیئتهای ورزشی و با حضور روسای فدراسیونهای ورزشی از ابتدای سال تاکنون در همدان برگزار شده است.
وی افزود: هیئتهای ورزشی گلف، ورزشهای همگانی، ژیمناستیک، تنیس خاکی، فوتبال و کشتی نیز تا پایان سال روسای خود را خواهند شناخت.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به برگزاری مجامع سالیانه هیئتهای ورزشی گفت: توجه ویژهای به برگزاری مجامع سالیانه هیئتهای ورزشی داریم و از هیئتها درخواست شده نسبت به برگزاری این مجامع اهتمام جدی داشته باشند.
ضمیری کامل عنوان کرد: برگزاری مجمع از مفاد اساسنامه هیئتهای ورزشی است و هر سال حداقل یکبار برگزار می شود که درگذشته شاهد کوتاهی برخی رشتهها در برگزاری آن بودیم که خوشبختانه امسال ۷ هیئت ورزشی نسبت به برگزاری مجامع سالیانه خود اقدام کردند.
وی با اشاره به اثرگذاری مجامع سالیانه بیان کرد: بهطورقطع حضور ۱۹ رئیس فدراسیونهای ورزشی کشور بهمنظور شرکت در نشستهای مجامع انتخاباتی، سالیانه و سرکشی از هیئتهای ورزشی و پیگیری امور مربوطه به رشتههای تحت پوشش استان برای ورزش استان مفید و اثرگذار خواهد بود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان ابراز امیدواری کرد: هیئتهای ورزشی نسبت به برگزاری مجامع سالیانه توجه بیشتری داشته باشند.
ضمیری کامل با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مؤسسین و مدیران باشگاههای خصوصی ورزشی گفت: کارگاه آموزشی مؤسسین و مدیران باشگاههای خصوصی ورزشی روز سهشنبه ۲۸ دیماه سال جاری در تالار فجر شهر همدان برگزار میشود.
وی عنوان کرد: در استانهمدان افزون بر ۲۵۶ مکان ورزشی خصوصی در رشتههای مختلف وجود دارد که همه آنها مجوز فعالیت دارند.
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