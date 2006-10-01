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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۱

وزارت علوم از توليد 36 فيلم كوتاه دانشجويي حمايت مي‌كند

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از 36 طرح دانشجويي براي توليد در پنجمين جشنواره بين‌المللي فيلم و عكس دانشجويان ايران حمايت مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي شيري دبير بخش حمايتي پنجمين جشنواره بين المللي فيلم و عكس دانشجويان ايران در گفتگو با ستاد خبري جشنواره گفت: "پس از بررسي 87 طرح رسيده به دبيرخانه اين جشنواره توسط هيئت بازبيني 36 طرح براي معرفي به وزارت علوم براي توليد معرفي شد."

وي در ادامه افزود: "از اين 36 طرح 12 طرح با موضوع دانشجويي، 9 طرح با موضوع ايران شناسي و 15 طرح باقيمانده با موضوعات آزاد هستند. وزارت علوم از توليد اين 36 طرح فيلم كوتاه حمايت مالي لازم را خواهد كرد."

پنجمين جشنواره بين المللي فيلم و عكس دانشجويان ايران 12 تا 16 آذرماه در تهران برگزار مي شود.
کد مطلب 387918

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