وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از 36 طرح دانشجويي براي توليد در پنجمين جشنواره بين‌المللي فيلم و عكس دانشجويان ايران حمايت مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي شيري دبير بخش حمايتي پنجمين جشنواره بين المللي فيلم و عكس دانشجويان ايران در گفتگو با ستاد خبري جشنواره گفت: "پس از بررسي 87 طرح رسيده به دبيرخانه اين جشنواره توسط هيئت بازبيني 36 طرح براي معرفي به وزارت علوم براي توليد معرفي شد."



وي در ادامه افزود: "از اين 36 طرح 12 طرح با موضوع دانشجويي، 9 طرح با موضوع ايران شناسي و 15 طرح باقيمانده با موضوعات آزاد هستند. وزارت علوم از توليد اين 36 طرح فيلم كوتاه حمايت مالي لازم را خواهد كرد."



پنجمين جشنواره بين المللي فيلم و عكس دانشجويان ايران 12 تا 16 آذرماه در تهران برگزار مي شود.