عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته تیمهای ملی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور در راستای برنامههای بلندمدت توسعه ورزش قهرمانی و پایش دورهای قهرمانان صعودهای ورزشی کشور در بخش دختران و پسران، با همکاری کمیته ملی المپیک نفرات برتر مسابقات جام فجر را به این اردو دعوت کرده است.
وی افزود: این اردو شامل سنجش قابلیتهای جسمانی نفرات برتر حاضر در مسابقات جام فجر بهوسیله آزمونهای استاندارد بوده و امکان پیگیری وضعیت تمرینی و آمادگی قهرمانان کشور در آن فراهم میشود.
نایبرئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانهمدان با اشاره به سنگنوردان همدانی حاضر در این برنامه گفت: احمدرضا سلگی و متین بیات در بخش آقایان و راحیل رمضانی و نگار ورشوچی در بخش بانوان از همدان در برنامه پایش دورهای قهرمانان کشور شرکت میکنند.
چشمه قصابانی خاطرنشان کرد: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان از فعالترین و باسابقهترین هیئتهای استانهمدان محسوب میشود که ورزشکاران آن با داشتن پتانسیل و برنامهریزی مناسب افتخارات بزرگی را در عرصه ملی و بینالمللی رقمزدهاند.
وی بابیان اینکه احمدرضا سلگی ورزشکار بااستعداد نهاوندی سال قبل نیز قهرمان جام فجر شده بود و امسال نیز از مدال طلای خود دفاع کرد، گفت: وی مسابقات مهمی را پیش رو دارد و امیدوارم با حمایت لازم به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعزامشده و با نشان دادن شایستگیهای خود بتواند در این بازیها مقام ارزندهای کسب کرده و بازهم برای استانهمدان افتخارآفرینی کند.
نایبرئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانهمدان با اشاره به جایگاه مطلوب بانوان سنگنورد استانهمدان نیز بیان کرد: ما در بخش بانوان جایگاه خوبی داریم و قهرمانان ارزنده استان در رشتههای مختلف شانس بالایی برای قهرمانی دارند.
چشمه قصابانی عنوان کرد: در بخش بانوان قطعاً سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را خواهیم داشت بهشرط اینکه موردحمایت لازم قرار گیریم.
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