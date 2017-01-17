هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار شهرداری همدان برابر تیم فوتبال سردار بوکان اظهار داشت: در این بازی چندین بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و ترکیب تیم کمی ناهماهنگ بود ولی در مجموع بازیکنان بازی خوب و زیبایی را در بوکان ارائه دادند.

وی افزود: در دقایق ابتدای مسابقه خیلی زود به گل رسیدیم ولی بعد از گل ما، تیم سردار بوکان بازی را در دست گرفت و بر روی دروازه ما فشار وارد کرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به شرایط فنی بازی گفت: به‌خوبی در نیمه اول بازی را کنترل کردم و با همان تک‌گل به رختکن رفتیم.

گل محمدی عنوان کرد: جو بسیار سنگینی در بوکان وجود داشت و ورزشگاه کاملاً پر بود و داوری بازی نیز تحت تأثیر این جو قرارگرفته بود و اکثر سوت‌های بازی نیز به سمت تیم سردار بوکان چرخیده بود.

وی با اشاره به شرایط نیمه دوم این مسابقه بیان کرد: در نیمه دوم نیز به‌خوبی بازی را مدیریت کردیم و دو تعویض خوب نیز انجام شد و چندین موقعیت گل نیز در این نیمه به دست آمد که یک‌بار توپ به تیر دروازه خورد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: تیم فوتبال سردار بوکان نیز موقعیت‌های خوبی داشت اما متأسفانه سوت‌های اشتباه در دقیقه ۷۰ باعث شد حمید پروا بازیکن تیم شهرداری همدان با کارت قرمز مستقیم از زمین‌بازی اخراج شود و ۲۰ دقیقه پایانی ۱۰ نفره بازی کردیم.

گل محمدی بابیان اینکه پنالتی ناحق پیروزی را از تیم فوتبال شهرداری همدان گرفت، گفت: با پایان وقت‌های قانونی بازی، داور ۵ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد که در دقیقه ۹۴ یک پنالتی علیه تیم شهرداری همدان اعلام شد که یک درصد هم پنالتی نبود.

وی عنوان کرد: اگر ساعت ها تیم فوتبال سردار بوکان بر روی دروازه ما حمله می‌کرد نمی‌توانستند در جریان بازی به ما گل بزنند اما داور برایشان پنالتی گرفت و درنهایت این بازی با نتیجه تساوی یک‌بریک به پایان رسید.