فعالیت پرقدرت هیئت اسکیت همدان در جشنواره استعدادیابی

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره استعدادیابی همگانی در همدان اظهار داشت: تنها ۵ هیئت اسکیت کشور در جشنواره همگانی استعدادیابی حضور دارند که خوشبختانه همدان یکی از این ۵ هیئت ورزشی است.
وی افزود: تابهحال جلسات متعددی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان، معاون تربیتبدنی آموزشوپرورش استان و اعضای هیئت در رابطه با جشنواره همگانی استعدادیابی برگزار شده و با تمام توان برنامهریزیهایی در این رابطه انجام شده است.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان با اشاره به حضور شهرستانها در این جشنواره گفت: تمام شهرستانهای استانهمدان رئیس هیئت اسکیت دارند و برای جشنواره استعدادیابی همگانی با روسای شهرستانی هماهنگ شده است.
مجیدی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار اسکیتهایی که در شهرستانها به فروش میرسد به این نتیجه رسیدهایم که شهرستانها هم فعال هستند و مردم استقبال خوبی از این رشته دارند.
وی با اشاره به معرفی مسئول استعدادیابی هیئت اسکیت استان بیان کرد: سجاد محمدی بهعنوان مسئول استعدادیابی در جشنواره همگانی استعدادیابی معرفی و کارها شروع شده است.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان عنوان کرد: مربیان به مدارس استان میروند و استعدادها را کشف میکنند و تا به امروز نیز بیش از ۶۰ نفر برای این جشنواره استعدادیابی شده اند.
مجیدی با اشاره به استعدادیابی هیئت اسکیت استانهمدان در نمایشگاه کودک و نوجوان گفت: با توجه به اینکه جشنواره استعدادیابی اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا مربیان و استعدادیابان بتوانند در فضای نمایشگاه نسبت به جذب علاقهمندان به رشته اسکیت همت کنند.
وی یادآور شد: این نمایشگاه تا اول بهمن ماه همهروزه صبحها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برقرار بوده و خانوادهها میتوانند با مراجعه به غرفه هیئت اسکیت استانهمدان نسبت به معرفی فرزندان برای شرکت در جشنواره اقدام کنند.
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