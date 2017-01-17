  1. استانها
  2. همدان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان خبر داد:

فعالیت پرقدرت هیئت اسکیت همدان در جشنواره استعدادیابی

فعالیت پرقدرت هیئت اسکیت همدان در جشنواره استعدادیابی

همدان- رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان گفت: هیئت اسکیت استان‌همدان تاکنون جلسات متعددی را برای برگزاری جشنواره استعدادیابی همگانی تشکیل داده و باقدرت به دنبال حضور مطلوب در این جشنواره است.

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره استعدادیابی همگانی در همدان اظهار داشت: تنها ۵ هیئت اسکیت کشور در جشنواره همگانی استعدادیابی حضور دارند که خوشبختانه همدان یکی از این ۵ هیئت ورزشی است.

وی افزود: تابه‌حال جلسات متعددی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان، معاون تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان و اعضای هیئت در رابطه با جشنواره همگانی استعدادیابی برگزار شده و با تمام توان برنامه‌ریزی‌هایی در این رابطه انجام شده است.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به حضور شهرستان‌ها در این جشنواره گفت: تمام شهرستان‌های استان‌همدان رئیس هیئت اسکیت دارند و برای جشنواره استعدادیابی همگانی با روسای شهرستانی هماهنگ شده است.

مجیدی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار اسکیت‌هایی که در شهرستان‌ها به فروش می‌رسد به این نتیجه رسیده‌ایم که شهرستان‌ها هم فعال هستند و مردم استقبال خوبی از این رشته دارند.

وی با اشاره به معرفی مسئول استعدادیابی هیئت اسکیت استان بیان کرد: سجاد محمدی به‌عنوان مسئول استعدادیابی در جشنواره همگانی استعدادیابی معرفی و کارها شروع شده است.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان عنوان کرد: مربیان به مدارس استان می‌روند و استعدادها را کشف می‌کنند و تا به امروز نیز بیش از ۶۰ نفر برای این جشنواره استعدادیابی شده اند.

مجیدی با اشاره به استعدادیابی هیئت اسکیت استان‌همدان در نمایشگاه کودک و نوجوان گفت: با توجه به اینکه جشنواره استعدادیابی اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا مربیان و استعدادیابان بتوانند در فضای نمایشگاه نسبت به جذب علاقه‌مندان به رشته اسکیت همت کنند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه تا اول بهمن ماه همه‌روزه صبح‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برقرار بوده و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به غرفه هیئت اسکیت استان‌همدان نسبت به معرفی فرزندان برای شرکت در جشنواره اقدام کنند.

کد مطلب 3879183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها