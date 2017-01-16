وزارت خارجه بحرین سفیر عراق را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت امور خارجه بحرین روز دوشنبه «احمد نایف رشید الدلیمی» سفیر عراق در منامه را در پی اظهارات مقامات عراقی پیرامون اعدام سه جوان بحرینی احضار کرد.

خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد که «وحید مبارک سیار» قائم مقام امور منطقه ای و شورای همکاری وزارت خارجه بحرین گفت که کشورش اظهارات «نوری المالکی» معاون رئیس جمهور عراق و نیز سخنگوی وزارت خارجه این کشور درباره احکام قضایی صادره در بحرین را محکوم می کند.

وزارت امور خارجه عراق روز دوشنبه اعدام سه جوان شیعه بحرینی توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر برشمرد.

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق نیز اعدام سه جوان بحرینی توسط آل خلیفه را به شدت محکوم کرده و در این ارتباط اظهار داشت: آل خلیفه گزینه مقابله با مردم بحرین و مطالبات مشروع آنها را در پیش گرفته است.

لازم به ذکر است که رژیم آل خلیفه صبح یکشنبه حکم اعدام سه جوان بحرینی را به اتهام واهی کشتن یک افسر اماراتی اجرا کرد. علمای بحرین این اقدام رژیم آل خلیفه را محکوم و ضمن اعلام سه روز عزای عمومی، خواستار افزایش خشم عمومی شدند.

علمای بحرین با صدور بیانیه ای در محکومیت اعدام سه جوان این کشور توسط آل خلیفه، ضمن اعلام سه روز عزای عمومی تأکید کردند: رژیم دیکتاتور آل‌خلیفه با اقدام اخیر، حکم مرگ خود را امضاء کرد.