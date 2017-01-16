استقرار ۳۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا در خاک نروژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، حدود سیصد تفنگدار دریایی آمریکا روز دوشنبه از قرارگاه لوژن در ایالت کارولینای شمالی به خاک نروژ وارد شدند.

استقرار این نیروهای آمریکایی در خاک نروژ نشاندهنده فاصله گرفتن این عضو اروپایی ناتو از خط مشی چند دهه ای خود مبنی بر عدم پذیرش نیروهای نظامی خارجی در خاک خود است.

توافقنامه استقرار نیروهای نظامی خارجی دست کم یکسال به قوت خود باقی خواهد بود. این نیروهای نظامی در پایگاه «وائرنس» در نزدیکی «تروندهیم» سومین شهر بزرگ نروژ مستقر خواهند شد.

هدف اعلانی این مأموریت نظامی، آموزش نیروهای نظامی آمریکا برای نبردهای قطب شمال است.

خبرگزاری رویترز به نقل از «رونه هارستاد» سخنگوی گارد میهنی نروژ نوشت: «ظرف چهار هفته نخست، این نیروها تحت آموزشهای مقدماتی زمستانی قرار می گیرند و مهارتهای اسکی بازی و زنده ماندن در محیط قطب شمال را فراخواهند گرفت». وی در ادامه افزود که «این آموزشها ارتباطی با روسیه و یا وضعیت کنونی ندارد».

گفتنی است که در ماه مارس،‌ این تفنگداران دریایی آمریکا در «مانورهای مشترک وایکینگ» که شامل نیروهای نظامی انگلیسی نیز می شود، شرکت خواهند کرد.

این در حالی است که نروژ و آمریکا این نظریه را که استقرار این نیروهای نظامی با هدف مقابله با آنچه که «تهاجم روسیه» در اروپا خوانده می شود، صورت گرفته است؛ رد می کنند.

نروژ به عنوان یک عضو مؤسس ائتلاف نظامی ناتو به منظور تخفیف نگرانیهای مسکو از تبدیل شدن این کشور اسکاندیناوی به سکویی برای اجرای حمله غافلگیرانه متعهد شد که نیروهای نظامی خارجی را در خاک خود نپذیرد.

این کشور اروپایی به مدت چندین دهه برای کسب آمادگی در برابر هر مناقشه احتمالی به انبار کردن مقادیر عظیمی از تسلیحات مبادرت کرد؛ اما تنها برای مقاصد آموزشی و اجرای تمرینات به نیروهای نظامی سایر متحدان اجازه ورود به خاک خود را داد.

گفتنی است که اُسلو این نظریه را که استقرار تفنگداران دریایی آمریکا در خاک نروژ ناقض تعهد دیرینه این کشور است، رد می کند و می گوید که نیروهای نظامی آمریکا بطور چرخشی در این کشور حضور خواهند داشت؛ ادعایی که بارها از سوی ناتو برای توجیه دلیل اعزام نیروهایش به اروپای شرقی مطرح شده است.

سال گذشته مقامات روسیه با ابراز تعجب از استقرار چرخشی تفنگداران دریایی آمریکا در خاک نروژ اعلام کردند که «با توجه به اظهارات مکرر مقامات نروژی دال بر فقدان هرگونه تهدید از جانب روسیه علیه این کشور،‌ ما [دولت روسیه] تمایل داریم که هدف و منظور نهایی نروژ را از افزایش پتانسیل نظامی خود به ویژه با توسل به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در [پایگاه] وائرنس دریابیم».

شایان ذکر است که نروژ و روسیه در بخشهای شمالی خود دارای یک مرز زمینی مشترک هستند و پایگاه وائرنس در ۱۵۰۰ کیلومتری از خاک روسیه قرار گرفته است. با این حال، هرگونه برنامه تمرین نظامی در قطب شمال شامل حرکت و جنبش در مجاورت خاک روسیه است.