قيمت انواع كالاها در هفته اول ماه مبارك رمضان

به گزارش خبرگزاري مهر، بانگ مركزي در گزارشي اعلام كرد: قيمت تخم مرغ اندكي بالا رفت وشانه اي 16500 الي 19000 ريال فروش مي رفت.

بهاي انواع برنج تغيير مهمي نداشت. در گروه حبوب قيمت لوبيا چيتي افزايش يافت و بهاي ساير اقلام نوسان جزيي نشان داد. خواروبار فروشي هاي مستقر در ميادين زير نظر شهرداري اقلام حبوب را حدودا كيلويي 2990 تا 3820 ريال پايين تر از قيمت انواع مشابه در فروشگاههاي سطح شهر مي فروختند.

در هفته مورد بررسي ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه را كه كيفيت نسبتا مناسبي داشت به نرخ هاي سازمان ميادين ميوه وتره بار شهرداري تهران مي فروختد.

ضمنا درميادين مذكور ليمو شيرين، گلابي، شليل و شبرنگ ، هلو و لوبيا سبز عرضه نمي گرديد و فروش پرتقال درجه يك و انجير نيز كم بود.

ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه وسبزي تازه را عرضه مي نمودند كه درگروه ميوه هاي تازه بهاي سيب، گلابي، پرتقال درجه يك، انجير گلابي، انگور و هندوانه پايين آمده اما قيمت ساير اقلام بالا رفت و در گروه سبزي هاي تازه بهاي پياز تغيير نداشت و قيمت سيب زميني، لوبيا سبز و سبزي هاي برگي افزايش ولي بهاي ساير اقلام كاهش يافت.

در اين هفته قيمت انواع گوشت قرمز وگوشت مرغ بالا رفت. در هفته مورد گزارش بهاي قند و شكر و چاي خارجي ثابت بود و قيمت شكر وانواع روغن نباتي اندكي كاهش يافت.

گروه‌هاي مواد خوراكي:

لبنيات و تخم مرغ:

در هفته مورد بررسي بهاي پنير غير پاستورريزه 4/2 درصد و كره پاستوريزه 5/0 درصد بالا رفت وقيمت ساير اقلام گروه لبنيات تغييري نداشت بهاي تخم مرغ 2/0 درصد افزايش يافت.

برنج و حبوب:

در اين هفته قيمت برنج وارداتي غير تايلندي 4/0 درصد بالا رفت اما بهاي برنج داخلي درجه دو 4/0 درصد پايين آمد و قيمت ساير انواع برنج ثابت بود در گروه حبوب بهاي نخود 3/0 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام 2/0 درصد افزايش داشت.

ميوه ها و سبزي هاي تازه:

در گروه ميوه هاي تازه بهاي سيب گلاب 2/0 درصد، پرتقال درجه يك 5/2 درصد، انجيز 9/1 درصد، گلابي 0/1 درصد، انگور 7/12 درصد وهندوانه 6/4 درصد پايين آمد اما قيمت ساير اقلام 0/5 درصد بالا رفت. در گروه سبزي هاي تازه بهاي پياز تغيير نداشت وقيمت سيب زميني 1/4 درصد، لوبيا سبز 9/7 درصد سبزي هاي برگي 2/20 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقلام 6/0 درصد تا 1/5 درصد كاهش داشت.

گوشت قرمز وگوشت مرغ:

در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند 9/1 درصد و گوشت گاو وگوساله 7/1 درصد بالا رفت،بهاي گوشت مرغ 3/4 درصد افزايش نشان داد.

قند، شكر، چاي و روغن نباتي:

در هفته مورد بررسي قيمت قند و چاي خارجي ثابت بود و بهاي شكر 4/0 درصد وانواع روغن نباتي 2/0 درصد الي 6/0 درصد بالا رفت.