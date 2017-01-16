نیروهای یمنی انبار تسلیحات نظامیان سعودی در «عسیر» را منهدم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه دوشنبه انبار تسلیحات متعلق به نظامیان سعودی در «عسیر» را منهدم کردند.

این عملیات همزمان با بمباران توپخانه ای تجمعات نظامیان سعودی و تجهیزات آنها در جبهه عسیر صورت گرفت.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان توپخانه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن انبار سلاح نظامیان سعودی در «التبه الوسطی» در الربوعه را هدف قرار داد.

وی همچنین افزود که توپخانه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن تجمع نظامیان سعودی و تجهیزات آنها در پایگاه الشبکه واقع در محور عسیر را هدف قرار داده و تلفات مستقیمی را به آنها وارد کردند.

لازم به ذکر است که حملات نیروهای یمنی به نظامیان سعودی در داخل عمق عربستان در واکنش به ادامه تجاوز سعودی ها به یمن صورت می گیرد.

رژیم سعودی نزدیک به دو سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.