عامل حمله تروریستی به باشگاه شبانه در استانبول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، نیروهای امنیتی ترکیه اواخر روز دوشنبه «عبدالقدیر ماشاریپوف» عامل حمله تروریستی به باشگاه شبانه «رینا» در استانبول را دستگیر کردند.

گفتنی است که وی شب سال نو میلادی با حمله به این باشگاه شبانه ۳۹ تن را به کام مرگ فرستاد.

این تروریست اهل ازبکستان در یک سلول وحشت متعلق به گروه تروریستی داعش در منطقه «اسنیورت» استانبول پس از شانزده روز عملیات گسترده تعقیب و گریز سرویسهای اطلاعاتی ترکیه و پلیس استانبول دستگیر شد.

طبق گزارشهای واصله، در زمان دستگیری عبدالقدیر فرزند چهار ساله وی نیز همراه او بود. این تروریست وابسته به داعش هم اکنون به اداره مرکزی پلیس استانبول منتقل شده است.

گفتنی است که یک مرد اهل قرقیزستان و سه زن به همراه ماشاریپوف بازداشت شدند. انتظار می رود که جزئیات مربوط به انگیزه ماشاریپوف از این حمله تروریستی، پس از دستگیری وی به اطلاع عموم برسد.