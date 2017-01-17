توسعه ۱۳هکتاری بافت فرامرزیه ملارد در دستور کار قرار دارد

احمد امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه فرامرزیه ملارد اظهار داشت: پیاده سازی و اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی، مستلزم بستر و اراضی مناسب است و هر منطقه یا محدوده شهری یا روستایی که از این حیث با محدودیت مواجه شود، به تدریج در بهبود زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز به فراخور افزایش جمعیت با دشواری مواجه خواهد شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:به طور طبیعی این قاعده در خصوص منطقه ای همچون فرامرزیه با حداقل پنج هزار نفر جمعیت نیز مصداق دارد و توسعه این ناحیه از ضروریاتی بود که تحقق آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

وی افزود:این منطقه به شدت مستعد ساخت و ساز است، زیراهمجواری آن با شهر ملارد، اقتضائات خاصی را ایجاد کرده که برای تأمین الزامات آن باید چاره اندیشی می شد.

امینی عنوان کرد: مجموع بافت فرامرزیه ۱۵ هکتار است و بعد از گذشت۱۴سال از طرح هادی، یک متر نیز به این ناحیه افزوده نشده و طرح هایی که پیش از این برای محدوده مذکور تعریف شده نیز به واسطه تملک ها با موانع جدی روبرو می شود.

وی افزود:با عنایت به چنین موانعی، جلسه ای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار و مشروط به لحاظ کردن موارد لازم، مقرر شد ۱۳هکتار به بافت فرامرزیه اضافه شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:تحقق این امر خطیر، مستلزم عقد قرار داد با مالکین است و در چنین شرایطی با تأمین قدر السهم دهیاری، ارائه خدمات مطلوب تر میسر خواهد شد.

امینی عنوان کرد:برخی از اراضی مستقر در فرامرزیه به صورت قولنامه ای است و همین موضوع باعث شده بود تا بنیاد مسکن برای توسعه بافت، ملاحظاتی داشته باشد که در نهایت با رایزنی های متعدد مقرر شد، اراضی قولنامه ای به سند مادر باز گشته و با حصول این امر، توسعه بافت فرامرزیه محقق خواهد شد.

وی یادآور شد: برای حصول این امر با دشواری های خاصی مواجه خواهیم بود، اما با به ثمر نشستن آن، گامی شایسته برای بهبود کمی و کیفی خدمات در این حوزه برداشته خواهد شد.