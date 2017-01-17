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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۴:۲۵

درکهگیلویه و بویراحمد:

سی سخت لرزید

سی سخت لرزید

یاسوج ـ زلزله ای به بزرگی ۳.۱ در مقیاس ریشترشهر سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله ساعت ۳.۵۵ دقیقه بامداد امروز این شهر را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشور، این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داده است.

این زمین لرزه همچنین شهر یاسوج در ۳۰ کیلومتری سی سخت را لرزاند.

کد مطلب 3879196

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