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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۵:۰۶

«ولد الشیخ» با رئیس جمهور مستعفی یمن دیدار کرد

«ولد الشیخ» با رئیس جمهور مستعفی یمن دیدار کرد

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن با سفر به عدن با «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز دوشنبه به سفر کوتاه خود به عدن واقع در جنوب یمن پایان داد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در این سفر با «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن دیدار کرد.

در همین راستا، ولد الشیخ اعلام کرد که در دیدار با «عبد ربه منصور هادی» طرحی را در رابطه با کمیته آرام سازی و هماهنگی برای چگونگی دستیابی به آتش بس و سپس انجام مذاکرات مطرح کرده است.

وی همچنین افزود که رئیس جمهور مستعفی یمن بر پایبندی به روند مسالمت آمیز بحران یمن و قطعنامه های سازمان ملل تاکید کرده است.

از سوی دیگر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور متعلق به تمام مردم یمن است و حقوق ها در تمام استان ها باید پرداخت شود.

گفتنی است که ولد الشیخ پیش از این برای ازسرگیری مذاکرات صلح یمن به عربستان، قطر و عمان نیز سفر کرده بود و قرار است در ادامه به امان و سپس به منظور دیدار با هیات انصارالله و حزب کنگره مردمی به صنعاء سفر نماید.

کد مطلب 3879198

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