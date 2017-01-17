زنگ خطر سکته مغزی در ایران به صدا در آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احسان شریفی‌پور در آستانه برگزاری نهمین همایش سالانه سکته مغزی، گفت: این کنگره هر سال به همت انجمن سکته مغزی کشور و گروه‌های نورولوژی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌شود و آخرین یافته‌های علمی و عملی در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان سکته های مغزی توسط دانشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی افزود: متخصصان مغز و اعصاب ، طب اورژانس،‌داخلی قلب و عروق و جراحان مغز و اعصاب از جمله مخاطبان این کنگره بوده که دارای ۶.۵ تا ۱۵ امتیاز بازآموزی است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: متاسفانه در ایران آمار دقیقی در ارتباط با سکته های مغزی وجود ندارد ولی دومین علت مرگ و میر در کشور بوده و ۷ تا ۸ درصد بیشتر از حوادث رانندگی جان هموطنان را می‌گیرد.

شریفی‌پور اضافه کرد:‌ در چند سال اخیر اقدامات جدی در جهت پیشگیری و درمان سکته مغزی به ویژه در فاز حاد انجام گرفته بطوریکه واحدهای ویژه سکته مغزی اکنون در ۵۵ بیمارستان کشور راه‌اندازی شده و اقدامات لازم در این راستا صورت می‌گیرد.

دبیر اجرایی نهمین همایش سکته مغزی گفت: پیش از این کمتر از یک درصد افراد که دچار سکته حاد مغزی شده از درمان فوری بهره‌مند می‌شدند، ولی اکنون این مسئله نسبت به گذشته بسیار ارتقاء یافته است.

وی تصریح کرد: تغییر سبک زندگی، چاقی‌، فشار خون بالا، دیابت و کم‌تحرکی ازجمله علل بروز سکته مغزی در جوانان بوده و مصرف داروهای نابجا و روان‌گردان نیز ریسک این مسئله را در میان افراد جوان افزایش می‌دهد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه زنگ خطر سکته مغزی در کشور به صدا در آمده است،‌ اضافه کرد: در مرحله بحران وقوع سکته مغزی و مرگ‌های ناشی از آن هستیم لذا پیشگیری از این مسئله و آگاهی مردم در کاهش آن می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه سکته مغزی اولین عامل ناتوانی به شمار می‌رود، افزود: اینکه مردم سکته مغزی را بشناسند از ضرورت‌های ویژه به شمار می‌رود چرا که برای نجات جان بیمار یک زمان طلایی ۴.۵ ساعته وجود دارد.

شریفی‌پور افزود: ضعف ناگهانی در نیمه‌ای از صورت یا دست و پا، اختلال ناگهانی در تکلم، از نشانه‌های عمده و بارز سکته مغزی بوده که افراد باید نسبت به آن کاملا آگاهی داشته باشند و در صورتی که یکی از اطرافیانشان با این مشکل مواجه شد، بلافاصله با اورژانس تماس بگیرند.

نهمین همایش بین المللی سکته مغزی، ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۹۵ در محل همایش‌های بین المللی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.