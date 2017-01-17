تماس دروغین بیمه دندانپزشکی با پرداخت ۷۹ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی نیا اظهارداشت: بسیاری از این شرکت های بیمه ای با اشاره به مواردی از قبیل ارائه بیمه تکمیلی به بیمه شدگان، ارائه بیمه مکمل دندانپزشکی، ارائه دفترچه بیمه و یا کارت بیمه سلامت، داشتن قرارداد و پرداخت هزینه های درمان آزمایشگاه، ویزیت پزشکان و داروخانه ها و هزینه های دارویی با احتساب حق بیمه به بیمه شدگان اقدام به اخاذی از مردم نموده و باعث سوءاستفاده از نام سازمان، وزارت رفاه و خدشه دار شدن آن در منظر افکار عمومی شوند.

وی افزود: در سال های اخیر و به ویژه در سال جاری مشاهده شده که افراد یا شرکتهایی از طریق تماس تلفنی با شهروندان، اعلام می کنند که از سازمان بیمه سلامت یا از بیمه سلامت هستند و می توانند در قبال پرداخت مبالغی شهروندان را بیمه نمایند و بدین ترتیب با استفاده از عنوان «بیمه سلامت» و سوء استفاده از عدم آگاهی شهروندان، ضمن ارائه چند فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد و کارت و دفترچه بیمه در منزل شهروندان، مبالغی را از ایشان اخذ می نمایند.

مدیر کل دفتر مرکزی حراست این سازمان یادآور شد: سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر درمان پایه کشور، هرگز برای بیمه نمودن افراد، از تماس تلفنی استفاده ننموده و هر گونه فراخوان عمومی را از طریق اطلاعیه در رسانه های جمعی به اطلاع مردم می رساند.

وی تاکید کرد: ثبت نام از افراد فاقد بیمه درمان پایه تنها از طریق سامانه الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران به نشانی www.bimehsalamat.ir امکان پذیر می شود.

هاشمی نیا اظهار داشت: به تازگی افرادی از سوی یک شرکت خصوصی با شهروندان تماس گرفته و خود را نماینده بیمه سلامت معرفی می کنند؛ آنان اظهار دارند که در تلاش هستند با اخذ ۷۹ هزار تومان هزینه در قالب طرح تحول سلامت برای افزایش و ارتقاء سلامت دهان و دندان، خدمات بیمه ای ارائه کرده و به مدت یکسال برای فرد و تمامی اعضای خانواده خدمات بیمه دندانپزشکی ارائه می دهند.

وی ابراز داشت: این افراد عده ای فرصت طلب و سود جو بوده که تنها به دنبال اخاذی از ملت شریف ایران هستند؛ چراکه هیچ فرد یا شرکتی نمی تواند بیمه درمان پایه و یا دفاتر درمانی شهروندان را باطل کند و یا راسا به قطع یارانه افراد و مواردی از این قبیل اقدام نمایند؛ توجه به این نکته از آنجا ضرورت می یابد که در تماس های تلفنی وقتی شهروندان اعلام می کنند که بیمه درمان پایه دارند و نیازی به خرید مجدد آن را ندارند، بعضا تماس گیرنده تهدید می کند که در صورت عدم پرداخت مبالغ مورد نظرش، دفاتر بیمه درمان شهروندان را ابطال می نماید که این ادعا تماس گیرنده خلاف واقع و کذب است.

مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران از تمامی آحاد جامعه درخواست کرد: در راستای انجام این قبیل تماس تلفنی با آگاهی کامل با تماس گیرندگان برخورد نموده زیرا هیچ شرکت خصوصی حق برقراری بیمه پایه درمان را در کشور ندارد. ضروری است هر بیمه شده حسب تکلیف قانونی خود در صورت مشاهده و برخورد با این افراد در این راستا اقدام کرده و با اخذ اطلاعات کامل از این شرکت ها و به منظور جلوگیری از این روند غیر قانونی، مراتب را جهت پیگیری به سازمان بیمه سلامت ایران اعلام نمایند.

هشمی نیا در پایان افزود: این سازمان برای ارائه بیمه پایه و مکمل به بیماران با هیچ شرکتی قرار داد همکاری ندارد و این سازمان تنها متولی طرح بیمه سلامت همگانی در کشور بوده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، فعالیت اینگونه شرکت ها را غیر قانونی اعلام می کند.