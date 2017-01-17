به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، تروریست های تکفیری جبهه النصره تلاش کردند تا طی عملیاتی به منطقه «مزارع الملاح» واقع در حلب نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری با دخالت نظامیان ارتش سوریه ناکام ماند.

نظامیان سوری در جریان خنثی سازی تلاش تکفیریها برای نفوذ به مزار الملاح ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

در جریان درگیری میان ارتش سوریه و تکفیریها همچنین شماری دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه تروریست های جبهه النصره بار دیگر شهرک شیعه نشین «فوعه» در حومه استان ادلب را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.