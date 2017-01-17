  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۷:۴۰

تحولات سوریه؛

ناکامی یورش تکفیریها به «مزارع الملاح»/هلاکت ده‌ها عنصر تکفیری

ناکامی یورش تکفیریها به «مزارع الملاح»/هلاکت ده‌ها عنصر تکفیری

نظامیان ارتش سوریه ضمن ناکام گذاشتن نفوذ تروریست های «جبهه النصره» به منطقه «مزارع الملاح» در استان حلب، ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، تروریست های تکفیری جبهه النصره تلاش کردند تا طی عملیاتی به منطقه «مزارع الملاح» واقع در حلب نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری با دخالت نظامیان ارتش سوریه ناکام ماند.

نظامیان سوری در جریان خنثی سازی تلاش تکفیریها برای نفوذ به مزار الملاح ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

در جریان درگیری میان ارتش سوریه و تکفیریها همچنین شماری دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه تروریست های جبهه النصره بار دیگر شهرک شیعه نشین «فوعه» در حومه استان ادلب را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

کد مطلب 3879203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها