انتقاد باشگاه ذوب آهن از علیرضا منصوریان به خاطر مذاکرات مخفیانه!

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آذری در گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن با گلایه از رفتار غیرحرفه ای علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، گفت: از علیرضا منصوریان سرمربی استقلال تهران گلایه مند و دلخورم. او که همواره از دوستان من بوده و چه در زمان بازی و چه اکنون که در عرصه مربیگری فعالیت می کند به او علاقه داشته و احترام خاصی برایش قائلم، متاسفانه بر خلاف عرف حرفه ای، با دو نفر از بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن به طور شخصی تماس گرفته و برای پیوستن به تیم استقلال تهران با آنها مذاکره مستقیم کرده است.

وی افزود: از منصوریان بیش از این ها انتظار داشتم چرا که همواره ازمقررات و اصول حرفه ای دم میزند و از این کار وی به شدت تعجب کردم. امروز هم با آقای افتخاری مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران صحبت کردم و به ایشان نیز گفتم که ای کاش مثل همه باشگاه های حرفه ای دنیا، با نامه رسمی از طرف باشگاه، تقاضای خود را در مورد بازیکنان ذوب آهن اعلام می کردید.

آذری ابراز داشت: جا دارد از مدیریت و دست اندرکاران حرفه ای و اخلاق مدار باشگاه فولاد خوزستان تشکر ویژه ای بکنم که تقاضای خود در مورد نیاز به برخی بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن را با نامه کتبی و رسمی به ما اعلام کردند کاری که متاسفانه از طرف باشگاه بزرگ استقلال انجام نشده است.

وی در پایان افزود: اگر شناخت دقیقی از منصوریان نداشتم تصور دیگری میکردم اما این عمل غیر حرفه ای و غیر استاندارد ایشان که خلاف آئین نامه های موجود و دور از منش ورزشی است، تعجبم را برانگیخت. برای اینکه فوتبال ما با همه شرایط موجود، به وضعیت ایده ال و در شان مردم بزرگ و شریف ایران برسد همه ما و بیشتر از همه آدم های فوتبالی باید کمک کنند و اینکه سرمربی تیم فوتبال پرطرفدار استقلال تهران که بایستی الگویی برای دیگران باشد، به چنین کاری دست بزند دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و جای تاسف دارد. در هر حال امیدوارم همه ما همانطور که نام و عنوان فرهنگی را یدک می کشیم، به اصول فرهنگی و اخلاقی پایبند باشیم تا محیط ورزش را بیش از پیش پاک و بی آلایش سازیم.