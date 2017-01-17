۱۵۸۵۰ بسته بهداشتی در مدارس قزوین توزیع شد

عین اله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهداشت و سلامت مدارس گفت: مرحله دوم توزیع بسته های بهداشت فردی بین دانش آموزان بیتوته مدارس شبانه روزی و نیز مدارس تحت پوشش برنامه های ارتقاء سلامت و سفیران سلامت انجام شد.

وی افزود: در بسته های بهداشت فردی با توجه به نوع مدارس ملزوماتی شامل مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، حوله کوچک و بزرگ، شانه، و نیز ملزومات بهداشتی ویژه مدارس دخترانه بهداشتی موجود است که به همه مناطق آموزش و پرورش استان ارسال شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: در این مرحله ۲۸۵۰ سری ویژه مدارس شبانه روزی، ۱۰۰۰ سری ویژه مدارس متوسطه ارتقاء سلامت و ۱۲۰۰۰ سری ویژه مدارس سفیران سلامت توزیع شده است.

وی تصریح کرد: برنامه ارتقاء سلامت در ۷ واحد آموزشی شبانه روزی و برنامه سفیران سلامت در مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم براساس شیوه نامه، اجرا می شود.