یادواره ۱۳ شهید شهر بادوله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری یکی از استادان حوزه و دانشگاه صبح سه‌شنبه در این مراسم اظهار داشت: یادواره شهدا مهمانی شهدا است و بهترین پذیرایی اتمام حجت است.

وی با بیان اینکه شهدا اهداف انقلاب را در وجود خود محقق کردند، بیان کرد: ویژگی جاده انقلاب اسلامی، شهادت، انتظارو پیامبران سه ویژگی است.

ماندگاری بیان کرد: اولین ویژگی این جاده طاغوت ستیز است یعنی انسان باید طاغوت ستیز باشد در زمان پیغمبر طاغوت ابوسفیان، زمان امیر المومنین(ع) معاویه، امام حسین (ع) یزید، امام خمینی(ره) محمد رضا پهلوی و در زمان رزمندگان نیز صدام به عنوان طاغوت بود.

وی یادآور شد: انسان باید ویژگی طاغوت ستیز داشته باشد و اولین طاغوت خود انسان و نفس او است و مسیر شهدا و انقلاب طاغوت ستیز است.

ماندگاری با بیان اینکه ولایتمداری دومین ویژگی خط انقلاب و شهدا است، خاطر نشان کرد: خط شهدا ولایتمداری بود و همواره از ولی خود اجازه می گرفتند.

وی اضافه کرد: سومین ویژگی خط انقلاب و شهدا الگو سازی و الگو شدن است ما باید آن قدر خوب باشیم که برای دیگران الگو باشیم.

در پایان با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهدا تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی، امامان جمعه خورموج و برازجان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان حضور داشتند.