بام ایران سرزمین قنات ها/ آبدهی ۸۴۱ قنات از دل زاگرس

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - سید محمد رضا موسوی: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی زاگرس است که در ارتفاعات این رشته کوه قرار گرفته است. این استان یکی از استان های آبخیز کشور به شمار می رود.

شغل مردم این استان از دیرباز اغلب کشاورزی و دامداری است و وابستگی بسیاری به آب داشته اند. به علت محرومیت این استان در دوره های مختلف تاریخ و نبود امکانات، مردم از روش حفر قنات برای بهره مندی از آب برای کشاورزی و شرب استفاده می کردند.

این استان با وسعت کوچک خود دارای ۸۴۱ قنات است که در دوره های تاریخی مختلف توسط مردم این استان حفر شده است. بسیاری از این قنات ها ارزش تاریخی داشته و بسیاری نیز همچنان در تامین آب شرب و کشاورزی بسیاری از مناطق نقش موثری دارند.

یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی در خصوص ارزش قنات در زندگی مردم این استان به خبرنگار مهر گفت: یکی از سرمایه های هر منطقه منابع آبی آن است، در گذشته منابع آب به حدی بود که هیچگونه رقابتی در استفاده از آن ایجاد نمی شد.

قنات بروی فرخ شهر

افشین مقدس عنوان کرد: نقش قنات ها در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم چهارمحال و بختیاری پررنگ است و توجه به قنات ها به عنوان یک منبع مهم اقتصادی مد نظر بوده است.

وی عنوان کرد: یکی از روش های استحصال آبهای زیرزمینی حفر قنات بوده و امروز هم با استفاده از تکنیک های علمی سعی می شود این سنت دیرینه با تکیه بر تجربیات گذشتگان احیا شود.

نقش قنات ها در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم چهارمحال و بختیاری نقش پر رنگی داشته است و توجه به قنات ها به عنوان یک منبع مهم اقتصادی مد نظر قرار بوده است وی عنوان کرد: حفر قنات در این استان نقش مهمی در زندگی افراد داشته است و این چشمه های جوشان باعث رونق و آبادانی می شده است.

وی تصریح کرد: حفر قنات جدا از تامین آب، موجب آبادانی، رونق اقتصادی، وحدت و همیاری مردم و... می شده است و منشأ ایجاد بسیاری از شهرهای بزرگ فعلی این استان حفر قنات ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه قنات «بروی» پر آب ترین قنات استان چهارمحال و بختیاری است، عنوان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده اساس شکل گیری شهر فرخ شهر که در حال حاضر سومین شهر پرجمعیت استان چهارمحال و بختیاری است، حفر قنات «بروی» بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: حفظ قنات ها به عنوان سرمایه تاریخی ضرورت دارد و باید بکوشیم از تخریب این آثار تاریخی پرهیز شود.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری ۸۴۱ رشته قنات وجود دارد.

سید طاهر نوربخش عنوان کرد: در حال حاضر قنات «بروی» پر آب ترین قنات چهارمحال و بختیاری، قنات «لقدنبه» قدیمی ترین قنات چهارمحال و بختیاری، قنات «جعفر آباد سفید دشت» طولانی ترین قنات چهارمحال و بختیاری و قنات «سرباز جنگ» ایرانچه عمق ترین قنات چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به قنات بروی، تصریح کرد:قنات بروی فرخ شهر پر آب ترین قنات استان چهارمحال و بختیاری وشاهرگ حیاتی شهر فرخشهر است.

قنات بروی فرخ شهر پر آب ترین قنات در چهارمحال وبختیاری است و در سالیان گذشته در صنعت و فرهنگ مردم شهر فرخ شهر نقش بسزایی داشته است سیدطاهرنوربخش چلوانی افزود: قنات بروی فرخ شهر در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال شرق مرکز استان قرار گرفته و در سالیان گذشته آبدهی آن به هزار لیتر در ثانیه نیز می رسیده است.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: طول این قنات سه هزار و ۷۲۶ متر و تعداد چاه های آن ۱۳۳حلقه در شاخه اصلی و شش حلقه در شاخه های فرعی است.

وی ادامه داد: اراضی زیر کشت قنات بروی یک هزار و ۲۰۰ هکتار است و آبدهی این قنات در حال حاضر ۳۰۰ لیتر در ثانیه است.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: احداث این سازه آبی باعث راه اندازی چرخ اقتصاد، کشاورزی و تامین آب آشامیدنی اهالی شهر فرخ شهر در سال‌های گذشته شده و در گذشته در کشت و عصاره گیری نقش اساسی داشته و به عنوان شاهرگ حیاتی شهر محسوب می‌شده است.

وی ادامه داد: در زمان‌های قدیم این قنات پرآب باعث گردش وبه راه انداختن دو آسیاب و چهار واحد روغن‌کشی درشهر فرخشهر می شده است و رونق خاصی به صنعت این شهر بخشیده بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرمت قنات های این استان از اهداف اصلی جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: ۵۰ رشته قنات با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در این استان مرمت شد که بخشی از این مبلغ از محل اعتبارات دولتی و مابقی توسط خودیاری کشاورزان تامین شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی ومهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: با مرمت این ۵۰ رشته قنات، ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش آبدهی ایجاد شده است که ۳۰۰ هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار خواهد داد.