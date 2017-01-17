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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۹

معاون اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی:

چهارمین جشنواره اسوه های صبر ومقاومت درخراسان جنوبی برگزار می شود

چهارمین جشنواره اسوه های صبر ومقاومت درخراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند- معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی «اسوه های صبر و مقاومت» در استان همزمان با اسفند ماه سال جاری خبر داد.

مهدی رحیم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین جشنواره بین المللی «اسوه های صبر و مقاومت» همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور همسران شهدا، رزمندگان، ایثارگران و جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برگزار خواهد شد.

رحیم آبادی با اشاره به اهداف اجرای این جشنواره بیان کرد: الگوسازی شخصیت بالای حضر زهرا (س) در ابعاد خانوادگی، فردی و اجتماعی از مهم ترین اهداف برگزاری است.

وی ادامه داد: تجلیل از مقام شامخ و ارزشمند زنان حماسه آفرین با محوریت همسران شهدا، ایثارگران و جانبازان و تدوین نقش مادرانه همسران ایثارگر از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی جریان سازی فرهنگی به منظور پرورش روحیه تکریم ایثارگران در جامعه به ویژه در نسل جوان را از دیگر اهداف برگزاری چهارمین جشنواره «اسوه های صبر و مقاومت» دانست.

کد مطلب 3879221

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