کودک ۸ ساله گرگانی چشم انتظار نگاه خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، روی یکی از تخت‌های بیمارستان طالقانی شهر گرگان کودکی هشت ساله از بیماری نقص ایمنی رنج می‌برد و منتظر عمل پیوند مغز استخوان بوده اما به علت نداشتن دنور (دهنده نمونه پیوند) داخلی باید از دنور خارجی استفاده کند اما هزینه ۱۲۰ میلیون تومانی عمل خارج از توان خانواده فاطمه شهریاری است.

فاطمه شهریاری از بیماری نقص ایمنی که یک بیماری مهلک و کشنده است رنج می‌برد البته در ادامه این بیماری، بیماری قارچ مهاجم هم در ریه این کودک ایجاد شده که ممکن است موجب مرگ این کودک شود.

فاطمه چراغعلی، پزشک معالج این کودک در گرگان، درباره جزئیات بیشتر این بیمار به خبرنگار مهر، گفت: این کودک کاندیدای پیوند مغز استخوان بوده اما متاسفانه دنور داخلی (پیوند دهنده مغز استخوان از اقوام نزدیک) ندارد چراکه اگر دنور داخلی داشت به راحتی در سیستم نظام تحول سلامت در بیمارستان شریعتی تهران عمل وی به رایگان انجام می‌شد و سلامتی وی بازمی گشت.

این فوق تخصص عفونی کودکان افزود: دختر دایی فاطمه هم همین بیماری را داشت و این عمل روی وی انجام شده و در حال حاضر همانند یک فرد معمولی در حال زندگی است و مشکلی ندارد.

وی بدشانسی فاطمه شهریاری را نداشتن دنور داخلی عنوان کرد و گفت: هزینه تأمین دنور خارجی حدود ۱۲۰ میلیون تومان بوده اما از آنجایی که خانواده این دختر از اقشار ضعیف جامعه هستند، توانایی پرداخت هزینه عمل فاطمه را ندارند.

پزشک بیمارستان طالقانی گرگان گفت: تا کنون دو نیکوکار از تهران و یک نفر هم از گرگان اعلام آمادگی کرده‌اند و مبلغ ۶۰ میلیون تومان برای عمل فاطمه جمع آوری شده است ولی مابقی هزینه جراحی کمک و مساعدت مردم فهیم و دلسوز گلستانی را می‌طلبد.

با پیگیری های انجام شده شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۵۳۴۸۱۸۶۸ به نام فاطمه شهریاری نزد بانک ملت برای جمع‌آوری کمک نیکوکاران بازشده و امیدواریم با کمک‌های مردمی زندگی دوباره را به این دختر هشت سال هدیه کنیم.