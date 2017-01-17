ترامپ با گروهک تروریستی«منافقین» مذاکره کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیش از ۲۰ مقام رسمی سابق آمریکا با نگارش نامه ای فراحزبی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، وی را به مذاکره با گروهک تروریستی منافقین ترغیب کردند.

در این نامه که تاریخ آن به بیش از یک هفته پیش (۹ ژانویه ۲۰۱۶) بر می گردد، امضای افرادی چون «رودولف جولیانی» شهردار سابق نیویورک، «جو لیبرمن» و «روبرت توریسلی» از اعضای سابق مجلس سنا و ژنرال «هاگ شلتون» از رؤسای سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به چشم می خورد.

در بخشی از این نوشتار، امضا کنندگان برای ترغیب ترامپ به همکاری با فرقه منافقین، مدعی می شوند: رهبران ایران تهدیدی مستقیم برای منافع، سیاست ها و اصول راهبردی آمریکا و همچنین متحدین و دوستان ما در خاورمیانه به شمار می روند. به همین منظور، برای احیاء نفوذ و اعتبار آمریکا در سطح جهان، ایالات متحده نیارمند بازنگری در سیاست خود است.

گروهک منافقین در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ میلادی، در لیست تروریستی آمریکا جای داشت حال آنکه وزارت امور خارجه آمریکا همچنان به نقش این فرقه در برخی وقایع از جمله کشتار برخی از شهروندان آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی معترف است.

اگرچه تعامل با فرقه منافقین، چندان هم با سیاست های فعلی آمریکا ناسازگار نیست، اما هر گونه تلاش به حمایت از اندیشه ناصواب ایشان مبنی بر تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران، به افزایش تنش ها بین واشنگتن- تهران دامن می زند.

گفتنی است تاکنون اعضای تیم انتقال دولت ترامپ، به این نامه که در آن حتی به موضوع توافق هسته ای نیز اشاره و از رئیس جمهوری آینده آمریکا خواسته شده که راههای گریز ایران از تعهدات را ببندد، پاسخی نداده اند.

نگارندگان همچنین از ترامپ خواسته اند تا سیاست خود را بیشتر بر روی اتهامات حقوق بشری ایران متمرکز کند.