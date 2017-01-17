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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۸:۵۶

صبح امروز؛

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری در فاریاب به وقوع پیوست

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری در فاریاب به وقوع پیوست

کرمان – زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعتی پیش در فاریاب استان کرمان رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر راس ساعت هفت و ۲۰ دقیقه صبح سه شنبه فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۳۱۷ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۳۴۹ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

طبق اعلام مسئولان محلی زمین لرزه گفته شده هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

پیش از این نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در ساعت شش و ۴۸ دقیقه صبح امروز در فاریاب به وقوع پیوست.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از لرزه خیزارین نقاط کشور به شمار می رود.

کد مطلب 3879238

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