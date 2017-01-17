به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور با اعلام خبر نشست خبری روحانی در ساعت ۱۶ امروز، گفت: رییس جمهور در این نشست که همزمان با نخستین سالروز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) برگزار می شود، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت تدبیر و امید به محضر ملت شریف ایران، به پرسش های خبرنگاران داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پاسخ می دهد.

پرویز اسماعیلی افزود: بیش از ۲۲۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار در این نشست خبری که در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور اظهارداشت: نشست خبری ریاست محترم جمهور به طور زنده از شبکه های بین المللی و داخلی از جمله شبکه های خبر، العالم و پرس تی وی و همچنین رادیو سراسری ایران پخش ‌می‌شود.

آخرین نشست خبری رئیس جمهور اسفند سال گذشته برگزار شده است.