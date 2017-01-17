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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۸

همزمان با سالگرد اجرای برجام؛

نهمین نشست خبری رییس جمهور ساعت ۱۶ امروز برگزار می‌شود

نهمین نشست خبری رییس جمهور ساعت ۱۶ امروز برگزار می‌شود

نهمین نشست خبری حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور با خبرنگاران داخلی و بین‌المللی امروز (سه شنبه) از ساعت ۱۶ آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور با اعلام خبر نشست خبری روحانی در ساعت ۱۶ امروز، گفت: رییس جمهور در این نشست که همزمان با نخستین سالروز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) برگزار می شود، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت تدبیر و امید به محضر ملت شریف ایران، به پرسش های خبرنگاران داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پاسخ می دهد.

پرویز اسماعیلی افزود: بیش از ۲۲۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار در این نشست خبری که در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور اظهارداشت: نشست خبری ریاست محترم جمهور به طور زنده از شبکه های بین المللی و داخلی از جمله شبکه های خبر، العالم و پرس تی وی و همچنین رادیو سراسری ایران پخش ‌می‌شود.

آخرین نشست خبری رئیس جمهور اسفند سال گذشته برگزار شده است.

کد مطلب 3879239

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