یادواره ۵۸ شهید بخش مرکزی شهرستان طبس برگزار می شود

سرهنگ علی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یادواره ۵۸ شهید بخش مرکزی طبس امشب با حضور سخنرانان کشوری در روستای دشت قرّان این شهرستان برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید کیفیت یادواره ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: یادواره های شهدا بستری مناسب برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان است.

سرهنگ قاسمی بیان کرد: شهدا با جانفشانی از عزت و شرف کشور دفاع کرده و اینک باید با ادامه راه آن ها و حفظ آرمان ها و ارزش های انقلاب از این دلاوری ها پاسداری کنیم.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن بیان کرد: امروز دغدغه ما نفوذ بر مرزها نبوده چراکه دشمن بر اذهان ورود پیدا کرده و تلاش دارد ارزش ها را از جامعه اسلامی جدا کند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط کنونی دشمن از راه های مختلف اعم از حمایت داعشی ها و راه اندازی جنگ های منطقه ای برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند.

وی تاکید کرد: باید در یادواره های شهدا به بیان نقشه های شوم دشمنان نظام انقلاب اسلامی پرداخته و راه های مقابله با آن نیز تبیین شود.