هشدار گروه بین المللی بحران به ترامپ درباره نقض برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه بین المللی بحران در گزارش خود با اشاره به مزیت های توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵، درباره نقض آن به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هشدار داد.

طبق گزارش جدید گروه بین‌المللی بحران، در صورت از هم پاشیدن توافق هسته‌ای با ایران، منطقه خاورمیانه با عواقب وخیمی مواجه خواهد شد.

در این گزارش از ترامپ خواسته شده به‌ جای پاره کردن این توافق برجسته آن را حفظ و تقویت کند.

در ادامه گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است: هرگونه تلاش دولت ترامپ برای تضعیف این توافق به امید محدود کردن آن احتمالا نتیجه معکوس خواهد داشت.

گروه بین‌المللی بحران همچنین هشدار داده است که تضعیف برجام می‌تواند به بی‌ثبات شدن منطقه بینجامد.

در این گزارش که وضعیت برجام را در نخستین سال اجرای آن ارزیابی کرده، اشاره شده که تداوم دشمنی بین آمریکا و ایران این توافق را آسیب‌پذیر کرده است.

به گزارش گروه بین‌المللی بحران، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از ژانویه ۲۰۱۶، شش بار پایبندی ایران را به تعهدات خود مطابق با برجام تایید کرده اما چند مورد تخلف فنی کوچک را نیز به ایران نسبت داده که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: کاهش تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به ایران اجازه داده است سهم خود را از بازار نفت بار دیگر در اختیار بگیرد و تولید و صادرات نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها یعنی ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز برساند. این کشور همچنین توانسته است بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که بالاترین سطح در دو دهه گذشته به شمار می‌رود. با این‌ وجود ایران هنوز از نبود روابط بانکی بین‌المللی معمول رنج می‌برد که مانع پیوستن این کشور با اقتصاد جهانی شده است.

«علی واعظ» کارشناس ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران به شبکه خبری الجزیره گفت: به نظر می‌رسد شکست این توافق، قریب‌ الوقوع یا اجتناب‌ ناپذیر نیست. آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد فرسایش تدریجی این توافق در دوره زمامداری دولت جدید آمریکا است که می‌تواند عامدانه یا از روی غفلت به تضعیف آن منجر شود.

در ادامه این گزارش آمده اینکه فرض کنیم می‌توان یک توافق مستحکم تر را بر ویرانه‌های برجام ساخت یک خیال واهی است چرا که نابودی برجام حتی اگر تدریجی باشد اعتماد بین طرف‌های توافق را که به مصالحه آنها منجر شد نیز از بین می‌برد.

گزارش گروه بین‌المللی بحران با اشاره به اینکه بهترین راه پیش رو مذاکره درباره برخی مفاد این توافق است که به نفع دو طرف است از واشنگتن خواسته است برای کاهش تحریم ها منابع بیشتری در اختیار وزارت خزانه‌ داری آمریکا قرار دهد.