به گزارش خبرنگار مهر، علی دشتکی ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی با بیان اینکه مسائل اعتقادی و مذهبی و جلوه‌های آن در مناسبت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: پیام انقلاب اسلامی در مراکز مذهبی همچون مساجد و هیئت های مذهبی به مردم انتقال یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه باید برای هر مناسبت برنامه‌ریزی و نظارت دقیق صورت گیرد چرا که هرچه در این خصوص سرمایه‌گذاری شود باز هم کم است، اظهار داشت: استفاده مطلوب از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغ دین می‌تواند توطئه‌های دشمنان را علیه نظام خنثی کند و یا از شدت آن بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه باید در مورد مناسبت‌های مذهبی و ملی سیاستگذاری شود، اظهار داشت: دشمن تلاش خود را به کار می گیرد تا حتی از طریق یک خرافه هم که شده وارد مجالس مذهبی شده و آن خرافه را به مجالس مذهبی تزریق و در کشور تفرقه ایجاد کند.

حجت الاسلام دشتکی به برنامه ریزی برای تجلیل از مدافعان حرم، روز ۱۵ بهمن را یک فرصت استثنایی برای تجلیل از مدافعان حرم دانست و تاکید کرد: هدف از برگزاری مراسم برای مدافعان حرم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه ۲۳ بهمن ماه نیز کنگره شعر فاطمی در استان برگزار می‌شود، گفت: باید تولید محتوا و جهت‌دهی به محتوا مورد توجه واقع شود و حمایت از کانون مداحان به طور ویژه مدنظر باشد.

نیاز جامعه انسجام و وحدت ملی است

وی نیاز جامعه را انسجام و وحدت ملی دانست و تاکید کرد: باید از برگزاری مراسمی که باعث برهم خوردن انسجام ملی در جامعه می‌شود جلوگیری کرد.

حجت الاسلام دشتکی با تاکید بر اینکه اگر خدشه‌ای به مراسم وارد شود همه ما مدیون مردم و رهبری هستیم، افزود: هدف اصلی دشمن خدشه‌دار کردن وحدت مردم و مسئولان است.

وی باتاکید بر اینکه در صدور مجوزها باید شئون اسلامی رعایت شود، گفت: رعایت شئونات اسلامی و حفظ حرمت اعتقادات مردم در تبلیغات محیطی باید مورد توجه قرار گیرد و در تبلیغ نمایشگاه و مسائلی از این قبیل، برای مردم حرمت قائل شد.

وی دهه فجر را یکی از مناسبت‌های ملی دانست و برگزاری شب شعر مقاومت و بیداری را یکی دیگر از برنامه‌های این ایام عنوان کرد و با تاکید بر اینکه باید یک برنامه‌ محوری در ایام فاطمیه داشته باشیم، یادآور شد: اعزام مبلغ در مناسبت ها و حفظ انسجام ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در این ستاد با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی در سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت‌های مختلف برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: به غیر از نیروی انتظامی، هنوز کمیته تشکل‌ها برنامه‌های خود را به سازمان اعلام نکرده‌ است.

حجت الاسلام علی مراد کیانی با تاکید بر اینکه هنوز منتظر ارسال برنامه‌ها هستیم، افزود: کمیته تشکل‌های دینی ۱۹ برنامه برای سازمان تبلیغات برنامه تدوین کرده‌است.

برگزاری اجتماع مدافعان حرم همزمان با ولادت حضرت زینب(س)

وی با اشاره به برگزاری اجتماع مدافعان حرم همزمان با ولادت حضرت زینب(س) افزود: کانون مداحان و هیئت های مذهبی یک اجتماع در کنار برنامه‌های خود در راستای تجلیل از مدافعان حرم را در دستور کار دارد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه درایام فاطمیه اول برنامه هایی مدنظر است، تاکید کرد: کنگره شعر فاطمی در دهه فجر برگزار می شود.

کیانی با اشاره به اینکه فراخوان مقاله و شعر آیینی در سه بخش دانش‌آموز، دانشجو و بزرگسالان برگزار می‌شود، افزود: آثار پس از جمع بندی چاپ و در دهه فجر رونمایی می شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه ۶ عنوان اشعار آیینی در کتابچه‌های کوچک تهیه شده، عنوان کرد: این نوع کتاب‌ها به دور از کلمات نامناسب و به تعداد مداحان در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

رئیس کانون مداحان و شاعران استان همدان نیز با بیان اینکه کانون مداحان و شاعران استان همدان فعال‌ترین برنامه‌ها را در مراسم بزرگداشت ایام فاطمیه مدنظر دارد، اظهار داشت: مراسم شعر فاطمی در همین راستا شکل گرفته است.

سید عباس صدرالدینی با بیان اینکه ۸۰۰ نفر از سطح کشور به منظور شرکت در کنگره شعر فاطمی ثبت نام کرده‌اند، گفت: آثار به صورت کتاب گردآوری می شود.

شب شعر مقاومت و پایداری با رویکرد ولادت و شهادت و مدافعان حرم برگزار می‌شود

وی با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری کنگره، یک شب شعر در ایام دهه فجر برگزار می‌شود، افزود: شب شعر مقاومت و پایداری با رویکرد ولادت و شهادت و مدافعان حرم برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان نیز با بیان اینکه شخصیت‌هایی که در مراسم‌ مختلف دعوت می‌شوند باید با هماهنگی امام جماعت و هیئت امنای مساجد باشد، اظهار داشت: باید ساز و کار مناسبی برای این امور اندیشیده شود.

حجت الاسلام جواد حیدری با بیان اینکه بعضی افراد سعی دارند بعضی از مکان‌ها را اجاره کرده و بدون اطلاع امام جماعت و بدون هماهنگی با سخنران به اجرای برنامه بپردازند افزود: یک سوم جمعیت استان، در شهر همدان متمرکز شده و بیشترین آسیب‌ها نیز در شهر همدان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با تاکید بر اینکه باید به سمت مدیریت محله‌ای حرکت کنیم، گفت: باید برگزاری هر برنامه در هر محله با هماهنگی شورای محله صورت گیرد.