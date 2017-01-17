به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۷ اردیبهشت کنسرت گروه «داماهی» در برج آزادی برگزار شد که رضا کولغانی خواننده این گروه در بدو ورود قطعه «دیوانه» و پس از آن قطعه «برکت» را اجرا کرد.

او پس از اجرای این قطعه ضمن عرض سلام و خوشامدگویی به مخاطبان گفت: ما خوشحالیم که امشب با بر و بچه های «داماهی» در خدمت شما هستیم.

سپس این خواننده جملاتی را به زبان مردمان جنوب کشور بیان کرد.

اکثر آهنگ هایی که این گروه به خوانندگی رضا کولغانی اجرا کردند به گویش بندرعباسی و از اشعار ابراهیم منصفی بود اما این گروه قطعاتی را هم از آلبوم جدید خود که در دست تولید است اجرا کردند.

در بخش دیگری از این کنسرت رضا کولغانی پس از اجرای «سوگند»، «گل‌بوته»، «مردن مردانه» و «یار عزیز» بیان کرد: از شمایی که به این کنسرت آمده اید، تشکر می کنم زیرا هیچگاه ما را تنها نگذاشتید، امشب اکثر افرادی که دوستشان دارم اینجا هستند مانند احسان گودرزی شاعر «دیوانه» که باعث شد این اثر که بخشی از وجود من است به وجود بیایید.

او که انرژی زیادی در اجراهای خود داشت در ادامه کنایه ای به خلوتی سالن زد و گفت: چرا سالن کچل است؟

وی سپس بیان کرد: امشب می خواهیم قطعه «چپلنگ» را برایتان اجرا کنیم؛ «چپلنگ» قطعه جدید گروه ما براساس شعری از محمود طلوعی است. چپلنگ در واقع درباره اتفاقی است که در ۲۰۰ سال پیش در دوران مشروطه رخ داده است. در آن دوران مردی به جنگ با پلنگ رفته و پای چپ خود را در این جنگ از دست داده و به همین دلیل به چپلنگ معروف شده بود. سپس ماجرای عاشقانه ای برایش پیش آمده و وقتی به شهرش قوچان بازگشته متوجه شده که جفت او را برده اند. این اثر در واقع این سوال را مطرح می کند که او چگونه به گرد سم اسب یار رسیده است؟ بنابراین امیدوارم از این قطعه خوشتان بیایید.

وی سپس به اجرای این قطعه پرداخت. این خواننده در حین اجرای این قطعه پای خود را به نشانه اینکه آن فرد پایش را از دست داده بود روی زمین می کشید. او در ادامه قطعه جدید خود را را به امید محمدزاده تقدیم و آن را اجرا کرد.

او که قطعاتی از اشعار ابراهیم منصفی را اجرا می کرد هنگام خواندن یکی از قطعه ها لباس محلی خود را که به دست صدف تحویل دارزاده طراحی شده بود، به سه پایه میکروفون آویزان کرد و گاهی این سه پایه را بغل می کرد.

در ادامه دارا دارایی نوازنده گیتارباس این گروه گفت: خوشحالیم که در سی و دومین جشنواره موسیقی فجر برای اجرا به برج آزادی آمده ایم. از همه دوستانی که ما را همراهی کردند تشکر می کنم به خصوص از احسان رسول اف، احسان گودرزی، محمود طلوعی، حمزه یگانه، ابراهیم علوی، همایون نصیری، آرش پژندمقدم، رضا کولغانی و همسرم صدف تحویل دارزاده که این لباس هارا طراحی کرده است.

سپس کولغانی از دارا داریی تشکر کرد و خطاب به عکاسان و افرادی که سرپا ایستاده بودند به کنایه برای خالی بودن بخش هایی از سالن گفت: شما چرا سرپا ایستاده اید جا که هست، بنشینید. البته این سخنان در حالی مطرح شد که بلیت های این اجرا قبلا کاملا فروش رفته بود.

کولغانی همچنین از اشکان خطیبی که به کنسرت او آمده بود، تشکر کرد.

وی سپس گفت: می خواهم امشب نکته ای را بگویم؛ به یاد دارم از اولین اجراهایم مادرم و ابراهیم علوی نوازنده عود و گیتار به همه کنسرت هایم آمده اند به همین منظور قطعه «جنکو» را به مادر خودم و ابراهیم و همه مادران این سرزمین تقدیم می کنم.

سپس هنگام اجرای این آهنگ برای بار سوم به خواب آلودگی مخاطبان اشاره کرد و گفت: آنهایی که در آن منطقه سالن خوابیده اند با تکرار بخش هایی از این قطعه ما را همراهی کنند.

در پایان این کنسرت و در حالی که گروه قصد ترک سالن را داشتند مخاطبان با تکرار مکرر قطعه «دیوانه» از آنها خواستند که این قطعه را اجرا کنند و گروه داماهی دوباره این قطعه را اجرا کردند.

گروه موسیقی «داماهی» در سال ۹۳ تأسیس شد و در سال ۹۴ برای اولین بار در بخش تلفیقی جشنواره فجر روی صحنه رفت. این گروه با رویکردی آزادانه در تلفیق مؤلفه‌های موسیقی محلی ایران با ژانرهای متنوع موسیقی بین‌المللی شکل گرفته است. نوگرایی گروه در خلق موسیقی خاص خود با به کارگیری عناصر موسیقایی ملل مختلف در قالب کلی پاپ، طیف‌های گوناگون مخاطبان را با خود همراه کرده است. «داماهی» به همراه «بمرانی» ۲ گروه موسیقی تلفیقی هستند که در هر ۲ دوره‌ای که بخش تلفیقی به جشنواره فجر اضافه شده، حضور داشتند.