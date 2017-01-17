مه غلیظ در گردنه های استان زنجان حاکم است

جواد یوسفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مه غلیظ بر برخی از گردنه های پرتردد زنجان حاکم است و لازم است رانندگان به دلیل کاهش دید افقی با دقت و احتیاط بیشتر رانندگی و فاصله طولی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در گردنه های خانچای و تهم - چورزق در مسیر ارتباطی طارم، پاپایی در جاده زنجان - بیجار و قلی کندی در مسیر زنجان - دندی، حاکم است و تردد در جاده های اصلی و فرعی استان زنجان با رعایت تمهیدات ایمنی و گرمایشی امکان پذیر است.

یوسفی افزود: رانندگان برای تردد در مسیرهای مه آلود به حتم از چراغ های مه شکن جلو و عقب استفاده کنند تا جان خود و دیگران با تهدید و خطر مواجه نشود.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان افزود: رانندگان برای تردد در مسیرهای ارتباطی استان زنجان بهتر است قبل از حرکت از سالم بودن خودرو به لحاظ فنی، برف پاک کن، بخاری و چراغ های مه شکن مطمئن باشند و با توجه به فصل سرما زنجیرچرخ و دیگر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

یوسفی افزود: رانندگان باید آستانه دید خود را تقویت کنند چرا که مه در گردنه هالی کوهستانی بسیار شدید است.

وی تصریح کرد: هموطنان به محض اینکه قصد مسافرت کردند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ و تماس با شماره تلفن چهار رقمی ١٨١٦ از وضعیت جاده‌ها با خبر شوند.