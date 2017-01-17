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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۳

پزشکان جهرمی در جشنواره رازی درخشیدند

پزشکان جهرمی در جشنواره رازی درخشیدند

جهرم- دو پزشک جهرمی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار جهرم، امیر فیلی استاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم، به عنوان نفر اول بخش جوان بیست و دومین جشنواره رازی در کل حوزه بالینی و سلامت برگزیده  شد.

وی لوح تقدیر خود را از دست معاون اول رئیس جمهور در حضور وزیر بهداشت و معاون تحقیقات وزارت بهداشت دریافت کرد.

همچنین در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، از محمدعلی صحرائیان پزشک جهرمی و رئیس انجمن ام اس ایران نیز تقدیر شد.

به گزارش مهر، این دوره از جشنواره شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی بوده و برگزیدگان دسته اول، از بین محققین، محققین جوان و دانشجو و صاحبان پژوهش های برتر و برگزیدگان حقوقی از میان مؤسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و همچنین مؤسسات غیردولتی حامی پژوهش معرفی شدند.

کد مطلب 3879253

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