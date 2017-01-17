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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۴

وزیر دارایی آلمان:

در ارتباط با ترامپ با چالش بزرگی روبرو هستیم

در ارتباط با ترامپ با چالش بزرگی روبرو هستیم

وزیر دارایی آلمان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت که در ارتباط با وی با چالش بزرگی روبرو هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان در واکنش به سخنان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گفتگو با روزنامه تایمز و بیلد اظهار داشت: آلمان در مناسبات آتی خود با آمریکا ممکن است با بن بست هایی روبرو شود.

وی در ادامه افزود: ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز نشان داده بود که چالشی بزرگ برای اروپایی ها خواهد بود. 

وزیر دارایی آلمان همچنین خاطرنشان کرد: سیاست های ترامپ به خصوص در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی باید اعتدال پیدا کند. 

ترامپ در گفتگو با دو نشریه مذکور، نهادهایی مانند ناتو را ناکارآمد توصیف کرد و سیاست های صدر اعظم آلمان را نیز مورد انتقاد قرار داد.

کد مطلب 3879262
شقایق لامع زاده

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