جدال بسکتبال لوله آ.اس وشهرداری گرگان/فجرسپاسی مغلوب کره شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لوله آ.اس شیراز در هفته ششم از دور دوم لیگ برتر عصر امروز دوشنبه به مصاف شهرداری گرگان رفت. این بازی با نتیجه ۸۴ بر ۶۰ به نفع تیم گرگانی پایان یافت شکست دیگری در کارنامه لوله آ.اس ثبت شود.

نماینده فارس در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور همچنان با کمترین امتیاز در قعرجدول این مسابقات جا خوش کرده است.

در سایر بازی های این هفته پالایش نفت آبادان از سد پتروشیمی بندرعباس گذشت و شهرداری تبریز نیز مغلوب دانشگاه آزاد اسلامی شد.

شهرداری کاشان، شهرداری اراک را از پیش رو برداشت.

فجر سپاسی مغلوب تیم کره شمالی شد

تیم فجر شهید سپاسی در نخستین دیدار از رقابت های ارتش های جهان مغلوب تیم کره شمالی شد.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز که در نخستین بازی خود در رقابت های جام ارتش های جهان به مصاف نماینده کره شمالی رفته بود با دو گل مغلوب این تیم شد.

گل های کره شمالی توسط ایم هینگ و هی یونگ در دقایق ۴۷ و ۵۵ برای کره جنوبی به ثمر رسید.

فجرسپاسی که به عنوان نماینده ایران در رقابت های ارتش های جهان حضور دارد با تیم های کره شمالی، آلمان و الجزایر از گروه B این مسابقات رقابت می کند. این بازی ها به میزبانی عمان در حال برگزاری است.

باخت تیم فوتسال ارژن مقابل شهروند ساری

تیم ارژن شیراز در رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مغلوب شهروند ساری شد.

در هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، تیم ارژن شیراز به مصاف شهروند ساری رفت که این بازی را با نتیجه ۹ بر ۶ به حریف خود واگذار کرد.

در سایر بازی ها نیز تیم های آذرخش بندرعباس، دبیری تبریز، تاسیسات دریایی، حفاری اهواز، مس سونگون و گیتی پسند اصفهان موفق به شکست حریفان خود شدند.

ارژنی ها تا پیش از این باخت در رده دهم جدول قرار گرفته بودند.

هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور یکشنبه هفته آینده در شهرهای مختلف کشور ادامه پیدا می کند.