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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۷

موسیقی فجر ۳۲ در آینه مهر

برنامه روز پنجم اجراها/ «گیوم پره» را از دست ندهید

برنامه روز پنجم اجراها/ «گیوم پره» را از دست ندهید

پنجمین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ۹ گروه در تالار های وحدت، رودکی، برج آزادی ، فرهنگسرای نیاوران، سالن میلاد و برج میلاد همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در حالی میزبان علاقه مندان موسیقی است که اجرای کنسرت «گیوم پره» از کشور فرانسه یکی از مهم ترین اجراهای این دوره از جشنواره به حساب می‌آید.

طبق برنامه‌ریزی ارائه شده در جدول، برنامه کنسرت ها و نشست های پژوهشی در روز سه شنبه ۲۸ دی ماه به ترتیب زیر اعلام شده است:  

تالار وحدت- ساعت ۱۸:۳۰: داکوئنده دل مارئو از کشور اسپانیا، ساعت ۲۱:۳۰: گیوم پره از کشور فرانسه

تالار رودکی-  ساعت ۱۸:۳۰: آنسامبل پرکاشن تهران، ساعت ۲۱:۳۰: برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان

برج آزادی-  ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت «قلم را بچرخان» اشکان خطیبی

فرهنگسرای نیاوران- ساعت ۱۸:۳۰: عیسی غفاری، ساعت ۲۱:۳۰: گروه «آهنگ» به سرپرستی مهرداد ناصحی و خوانندگی مهدی امامی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران- ساعت های ۱۹ و ۲۲: حامد همایون

مرکز همایش های برج میلاد- ساعت ۲۱:۳۰: محمد علیزاده

تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران- ساعت ۱۶ تا ۱۸: نشست «بررسی روند آموزش آکادمیک در دانشکده های موسیقی» با حضور آذین موحد، محمدرضا فیاض و احسان ذبیحی فر

کد مطلب 3879264
علیرضا سعیدی

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