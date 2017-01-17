به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری مجتمع های دولتی پرورش ماهی به بخش خصوصی در راستای ماده ۲۷ اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت پرورش انواع آبزیان در استان لرستان ۲۵ هزار تن است.

وی بیان داشت: با واگذاری دو مجتمع پرورش ماهی «چم چیت» دورود و «دوآب» الشتر از طریق ماده ۲۷، تا پایان امسال و بهره برداری از آنها ظرفیت پرورش آبزیان در استان لرستان به ۳۱ هزار تن خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سه طرح پرورش ماهی در قفس و یک طرح پرورش ماهی در حاشیه رودخانه سیمره برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ نیز در دستور کار شیلات لرستان قرار گرفته است.