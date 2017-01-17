  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

ظرفیت پرورش آبزیان لرستان به ۳۱ هزار تن افزایش می‌یابد

ظرفیت پرورش آبزیان لرستان به ۳۱ هزار تن افزایش می‌یابد

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش ظرفیت پرورش آبزیان این استان به ۳۱ هزار تن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری مجتمع های دولتی پرورش ماهی به بخش خصوصی در راستای ماده ۲۷ اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت پرورش انواع آبزیان در استان لرستان ۲۵ هزار تن است.

وی بیان داشت: با واگذاری دو مجتمع پرورش ماهی «چم چیت» دورود و «دوآب» الشتر از طریق ماده ۲۷، تا پایان امسال و بهره برداری از آنها ظرفیت پرورش آبزیان در استان لرستان به ۳۱ هزار تن خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سه طرح پرورش ماهی در قفس و یک طرح پرورش ماهی در حاشیه رودخانه سیمره برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ نیز در دستور کار شیلات لرستان قرار گرفته است.

کد مطلب 3879265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها