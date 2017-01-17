خودروی پرنده تا پایان ۲۰۱۷ آزمایش می شود

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از رویترز، «تام اندرس» مدیرعامل ارشد ایرباس در کنفرانس DLD در مونیخ، ابراز امیدواری کرد که خودروی پرنده تک سرنشین خود را تا پایان سال آزمایش کند. طرح اولیه خودروی پرنده Vahana نام دارد و تک سرنشین و خودران است. این وسیله به عقیده ایرباس راه حلی ایده آل برای گریز از ترافیک های شهری به حساب می آید.

این درحالی است که در سراسر جهان شهرها درحال رشد هستند و این شرکت پیش بینی می کند تا ۲۰۳۰ میلادی ۶۰ درصد جمعیت جهان شهرنشین شوند.

در همین راستا این غول هواپیماسازی مشغول ایجاد سه راه حل جداگانه برای ترافیک شهری است که همه آنها مربوط به حمل و نقل در آسمان می شود. خودروی پرنده تک سرنشین، استفاده از پهپاد برای حمل محموله های مختلف و اتوبوس های خودران راه حل های ایرباس در این زمینه هستند.

رادین لایاسوف مدیر ارشد بخش خودروی پرنده در این شرکت می گوید: بسیاری از فناوری های مورد نیاز برای ساخت این وسیله نقلیه مانند باتری، موتور و بخش های خودکار هواپیما تقریبا تکمیل شده اند.

همچنین قرار است Vahana خودرویی مشارکتی باشد.