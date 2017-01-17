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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران با دولت و ملت قرقیزستان ابراز همدردی کرد

ایران با دولت و ملت قرقیزستان ابراز همدردی کرد

متعاقب سانحه سقوط یک فروند هواپیما در قرقیزستان سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با صدور پیامی، ضمن تسلیت آن حادثه غم بار، با دولت و ملت آن کشور ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با ابراز تاسف عمیق، سانحه سقوط یک فروند هواپیمای ترابری که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از شهروندان قرقیزستانی شد را به دولت و ملت آن کشور تسلیت گفت و با بازماندگان این سانحه غم انگیز ابراز همدردی کرد.

گفتنی است، روز گذشته یک فروند هواپیمای باری ترکیه در قرقیزستان سقوط کرده که دولت قرقیزستان تا کنون از مرگ دست کم ۳۷ نفر در سقوط هواپیمای باری ترکیه خبر داده است.

کد مطلب 3879268
محمد مهدی ملکی

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