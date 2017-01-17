ایران با دولت و ملت قرقیزستان ابراز همدردی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با ابراز تاسف عمیق، سانحه سقوط یک فروند هواپیمای ترابری که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از شهروندان قرقیزستانی شد را به دولت و ملت آن کشور تسلیت گفت و با بازماندگان این سانحه غم انگیز ابراز همدردی کرد.

گفتنی است، روز گذشته یک فروند هواپیمای باری ترکیه در قرقیزستان سقوط کرده که دولت قرقیزستان تا کنون از مرگ دست کم ۳۷ نفر در سقوط هواپیمای باری ترکیه خبر داده است.