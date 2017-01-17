احداث نیروگاه حرارتی و شهرک صنعتی ایران وچین بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری دوشنبه شب در دوازدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر، عنوان کرد: فرمانداران و سایر مسئولان در این ایام دستاوردهای انقلاب و زحمات نظام جمهوری اسلامی را برای مردم تبیین کنند.

وی ادامه داد: جشن های دهه فجر باید به صورت مردمی برگزار شود چون این انقلاب و نظام متعلق به مردم است و بر این اساس باید بتوانیم برنامه های دهه فجر را باشکوه و عظمت برگزار کنیم.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تخصیص اعتبارات جدید برای تکمیل پروژه ها در استان باشیم، افزود: در سال جاری ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید به ۶۰۱ واحد در هرمزگان پرداخت شده است.

جادری از آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی حرارتی سیریک در روز ۱۰ بهمن خبر داد و بیان داشت: این نیروگاه با مشارکت کشور روسیه احداث می شود و عملیات احداث آن با حضور معاون نخست وزیر و وزیر انرژی روسیه و احتمالا معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات احداث شهرک صنعتی ایران و چین در جاسک نیز به زودی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این شهرک در نوع خود بی نظیر است و در سطح دو هزار هکتار و با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی اجرایی می شود.

استاندار هرمزگان گفت: کار واگذاری زمین این شهرک با پیگیری های صورت گرفته انجام شد و دیگر دستگاه های خدمات رسان نیز باید کمک لازم را در این راستا داشته باشند.