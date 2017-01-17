به گزارش خبرنگار مهر، فرشید استحقاری بعد از جدایی مهدی پاشازاده از تیم راه آهن در رقابت های لیگ دسته اول، تنها اندکی در این سمت باقی ماند و او هم خیلی زود از نیمکت راه آهن کنار گذاشته شد تا فرهاد تجسس جایش را بگیرد. جابجایی سه سرمربی طی تنها دو هفته در یک تیم، از آن دسته اتفاقاتی است که تنها در فوتبال ایران می‌توان نظیر آن را یافت.

البته تیم راه آهن با سه بار تغییر سرمربی از این حیث رکورددار فوتبال ایران نیست، چرا که تیمی مثل استقلال اهواز با فاصله از این تیم در صدر جدول تغییرات قرار دارد. استقلال اهواز که فصل را با حمیدرضا فرزانه شروع کرد، آنقدر روی نیمکت خود تغییرات ایجاد کرد که حساب و کتاب این تغییرات حتی از دست مدیران باشگاه نیز در رفته است!

تیم قدیمی و ریشه دار استقلال اهواز که فصل گذشته با خرید امتیاز فولاد نوین در لیگ برتر مستقیم از لیگ دو به لیگ برتر آمد، با همان سرعتی که از لیگ دو به لیگ برتر آمد در حال بازگشت به لیگ دو است. این تیم فصل گذشته به لیگ یک صعود کرد و با روندی که در لیگ یک در پیش گرفته شانس کمی برای بقا در لیگ یک دارد و قدم به قدم به بازگشت به لیگ دو نزدیک می‌شود.

ششمین و شاید آخرین مربی که در این فصل بعنوان سرمربی روی نیمکت این تیم می‌نشیند، سیاوش بختیاری زاده است. این تیم در پایان هفته هجدهم کماکان با تنها ۷ امتیاز با اختلاف زیاد نسبت به تیم های بالاسری‌اش در انتهای جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار گرفته است.