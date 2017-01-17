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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۰

مشاور ترامپ از کار در کاخ سفید انصراف داد

مشاور ترامپ از کار در کاخ سفید انصراف داد

گزینه رئیس جمهوری منتخب آمریکا که قرار بود عهده دار سِمت مشاور رسانه ای شورای امنیت ملی شود، تنها سه روز مانده به تشکیل دولت جدید، از پذیرش این مقام، انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مونیکا کراولی» گزینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای عهده دار شدن سمت مشاور رسانه ای کاخ سفید، از تصمیم خود برای نپذیرفتن این عنوان خبر داد.

انتخاب وی به عنوان مدیر ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی، از همان ابتدا تحت الشعاع اتهام سرقت ادبی به هنگام نگارش رساله دکتری قرار گرفت که به طور مکرر از سوی رسانه هایی چون «سی ان ان» و «پولیتیکو» به وی نسبت داده می شد.

وی با صدور بیانیه ای، در توضیح انصراف خود گفت: بعد از تامل بسیار، تصمیم گرفتم همین جا در نیویورک به دنبال فرصت های دیگری باشم و به همین دلیل از پذیرفتن منصب پیشنهادی در دولت آینده واشنگتن، امتناع می کنم.

کراولی قرار بود به عنوان دستیار «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ، کار کند.

کد مطلب 3879273
مریم خرمایی

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