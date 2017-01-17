مشاور ترامپ از کار در کاخ سفید انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مونیکا کراولی» گزینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای عهده دار شدن سمت مشاور رسانه ای کاخ سفید، از تصمیم خود برای نپذیرفتن این عنوان خبر داد.

انتخاب وی به عنوان مدیر ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی، از همان ابتدا تحت الشعاع اتهام سرقت ادبی به هنگام نگارش رساله دکتری قرار گرفت که به طور مکرر از سوی رسانه هایی چون «سی ان ان» و «پولیتیکو» به وی نسبت داده می شد.

وی با صدور بیانیه ای، در توضیح انصراف خود گفت: بعد از تامل بسیار، تصمیم گرفتم همین جا در نیویورک به دنبال فرصت های دیگری باشم و به همین دلیل از پذیرفتن منصب پیشنهادی در دولت آینده واشنگتن، امتناع می کنم.

کراولی قرار بود به عنوان دستیار «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ، کار کند.