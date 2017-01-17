هوای مشهد آلوده است/ تداوم آلودگی در کلان شهر مذهبی

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای دی ماه جاری، مشهد هشت روز هوای آلوده و در وضعیت هشدار را تجربه کرده، اظهار کرد: امروز (سه شنبه) از مجموع ۲۰ ایستگاه سنجش آلودگی در مشهد، ۱۴ ایستگاه دارای بار آلودگی بیش از حد مجاز است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ایستگاه های سنجش آلودگی، با ماندگاری حجم آلاینده ها در هوای مشهد هم اکنون شاخص کلی کیفیت هوای این شهر ۱۱۴ پی.اس.آی است، ادامه داد: این میزان نسبت به روز گذشته که ۸۴ پی.اس.آی بوده افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان این که اگر شاخص هوا بین ۱۵۰-۱۰۱ باشد به معنای ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس و وضعیت هشدار است، افزود: ایستگاه خیام جنوبی با ۱۴۳ پی.اس.آی آلوده ترین ایستگاه امروز مشهد محسوب می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین ایستگاه های نخریسی با ۱۳۹، لشگر با ۱۳۴، تقی آباد با ۱۲۸، خیام شمالی با ۱۲۰، شهید مفتح با ۱۱۸، ماشین ابزار و الهیه هر یک با ۱۱۷،سجاد با ۱۱۵، حرم مطهر، صدف و امامیه هر یک با ۱۱۱، سرافرازان با ۱۰۷، سمزقند با ۱۰۴ پی.اس. آی از ایستگاه های آلوده صبح امروز در مشهد هستند.



صالحی در ادمه با بیان اینکه پدیده وارونگی هوا(inversion) موجب ماندگاری آلاینده ها و تخلیه نشدن آن ها به سطوح بالایی جو شده است، عنوان کرد: در این شرایط بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سایر گروه های آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا از حضور در مناطق پر رفت و آمد و هسته مرکزی شهر و مناطق آلوده خودداری کرده و عموم مردم نیز از فعالیت های ورزشی در فضای باز بپرهیزند.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش تردد تا نیمه امروز پیش بینی می شود شاهد افزایش بار آلودگی در سایر ایستگاه ها نیز باشیم، تاکید کرد: سایر شهروندان نیز به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا باید از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کرده و رفت و آمدهای غیرضروری را با خودرو شخصی و سفرهای درون شهری کاهش دهند.