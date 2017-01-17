لزوم توجه به بهبود یافته های اعتیاد/ مسئولان گلستان حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان، شامگاه دوشنبه با حضور بهبود یافته های یکی از مراکز ترک اعتیاد شهر گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان اظهار کرد: باید به شما تبریک گفت که غول اعتیاد را شکسته اید با عزم جدی توانستید موفق شوید.

علیرضا پزشکپور ادامه داد: قطعا این احساس خوشایند برای خودتان، خانواده و دوستان شما از این که پاک شده و به آغوش جامعه برگشتید وجود دارد.

وی افزود: قطعا شما دوران سختی را گذرانده اید و در این بین پایدار بودن این پاک بودن هم بسیار مهم است.

پزشکپور تصریح کرد: افراد جامعه و سازمان هایی که در کشور نقش حمایتی دارند باید به گونه ای رفتار کنند که پاک شدن شما ادامه دار باشد.

رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان با بیان اینکه بسیاری از افراد جامعه نظر خوشبینانه ای به افراد معتاد ندارد، گفت: پاک شدن شما باعث می شود نظرات نسبت به شما مثبت شود.

وی اظهار کرد: بیکاری، اعتیاد، طلاق، سقوط ارزش های اخلاقی و آسیب های اجتماعی جزء اولین معضلاتی بوده که در جامعه وجود دارد و در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار داده ایم.

پزشکپور با تاکید بر اینکه بسیاری از آسیب های اجتماعی به دو آیتم بیکاری و اعتیاد بر می گردد، افزود: باید تلاش کنیم تا با کمک هم و با پاکی شما شهری زیبا داشته باشیم.

ایجاد اشتغال بهترین کمک به ترک اعتیاد

در ادامه این جلسه، یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: جلسه های کارشناسی باید تشکیل شود تا در اولین مرحله بحث اشتغالزایی این افراد ایجاد شود تا مجددا به سمت اعتیاد نروند.

ابراهیم جرجانی ادامه داد: راه پاکی که این عزیزان انتخاب کرده اند راهی پرارزش است و باید در این راه با کمک سایر نهادها و مسئولین به آن ها کمک کنیم تا با تلاش همه شهروندانی شاد داشته باشیم.

در ادامه جلسه، ناصر گرزین اظهار کرد: خروجی این جلسات باید منجر به خدمت، کمک و مساعدتی به این قشر باشد.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که همه افراد ممکن است دچار آسیب بشوند. آسیب که اتفاق می افتد مهم این است که پیشگیری کنیم تا دوباره به آن آسیب دچار نشویم. حمایت از بخش هایی که دچار آسیب می شوند کم است.

گرزین با بیان اینکه مسئولیتی گردن شما و خانواده شما و جامعه است تا بهبود یافته ها دوباره اسیر دام اعتیاد نشوند، گفت: دید جامعه باید نسبت به بهبود یافته ها تغییر کند و این نیاز به کار فرهنگی دارد.

در ادامه جلسه، میرفندرسکی رئیس هیئت مدیره یکی از مراکز ترک اعتیاد های شهر گرگان اظهار کرد: مراکزی راه اندازی شده تا مقداری از بار اعتیاد جامعه را کم کنند.

وی با بیان اینکه اعتیاد تنها مواد مخدر نیست، افزود: مواد مخدر جزء کوچکی از اعتیاد است. بیماری اعتیاد به مفهوم عدم آگاهی است و شخصی که از روی نا آگاهی دچار خطا می شود قابل بخشش است.

وی تصریح کرد: مریضی اعتیاد نیز مثل مریضی کلیه و قلب است. آیا به کسی که مریضی قلبی دارد توهین می شود؟ نسبت به کسی که اعتیاد هم دارد باید این گونه باشد و مورد بی توجهی و اهانت قرار نگیرد.

لزوم فرهنگ سازی برای مبارزه با اعتیاد

میرفندرسکی افزود: عموم مردم اعتیاد را به معنای عمومی می شناسند و تنها در مواد مخدر می بینند. تقاضای کمک ما از مسئولین در افزایش فرهنگ سازی به صورت جدی این است که اگر امروز جلوی اعتیاد را نگیریم آمار اعتیاد بیشتر در آینده می شود.

وی با بیان اینکه در بحث درمان فیزیکی موفقیت های خوبی داشته ایم، گفت: کسانی که اعتیاد را ترک می کنند نیازمندی هایی دارد. بدن این افراد به دلیل مصرف مواد ضعیف شده است.

میرفندرسکی از اعضا شورای شهر گرگان خواست که برای این افراد مراکزی از سوی شورای اسلامی شهر گرگان جهت درمان معرفی شوند.

وی در ادامه به مشکلات این اشخاص مثل طلاق، نداشتن کار و درمان بیماری ها اشاره کرد و از شورای اسلامی شهر گرگان خواست تا در صورت امکان مساعدت هایی را داشته باشد.