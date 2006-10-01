به گزارش خبرگزاري مهر، رضا بابك به روابط عمومي سيزدهمين جشنواره سراسري تئاتر كودك و نوجوان گفت: "كمبود بودجه تنها مختص تئاتر كودك و نوجوان نيست و حتي در فيلم هاي سينمايي اين ژانر هم اين ضعف مشهود است، بنابراين شاهديم كه كارگردانان از خير برخي مسائل كه به زيبايي، جذابيت و محتواي فيلم كمك مي كند به اجبار مي گذرند."



اين بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون افزود: "به همين دليل بايد بودجه مناسبي را براي اين نوع تئاتر در نظر گرفت و امكان حضور هنرمندان حرفه اي تئاتر كودك و نوجوان را فراهم كرد. البته اخيرا كانون تئاتر كودك و نوجوان كه از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي تشكيل شده دست به برنامه ريزي مناسبي زده و مطمئنا در آينده شاهد اتفاقات خوبي در اين عرصه خواهيم بود."



بابك كه از سال 1350 يكي از موسسان تئاتر كودك و نوجوان در كانون پرورش فكري بوده، با ابراز تاسف از نبود تئاتر قوي در اين حوزه گفت: "جاي تاسف است كه نه تئاتر قوي در عرصه كودك و نوجوان داريم و نه تماشاگران مناسب. چون اگر تماشاگران حرفه اي به تماشاي اين نوع تئاتر بنشينند، حتما به نقاط ضعف آثار پي مي برند و تن به تماشاي هر كاري نمي دهند. همين امر هم به مرور زمان در ارتقا سطح كيفي آثار نمايشي كودك و نوجوان تاثير خواهد داشت."



وي با اشاره به اينكه براي بهبود وضعيت كنوني تئاتر كودك و نوجوان بايد امكانات خوبي را فراهم كرد، گفت: "هنرمندان بايد بتوانند آثار نمايشي متنوعي ارائه دهند و از ايده هاي مختلف و جديد بهره بگيرند تا بتوانند به رشد و بالندگي برسند. چرا كه در صورت بروز موانع اين نمايش ها رشد نخواهند كرد."